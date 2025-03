Otb Foundation lancia un bando da 200mila euro per progetti sociali e lavorativi

La quarta edizione del bando “Brave Actions for a Better World“ lanciata da Otb Foundation, l’organizzazione non profit di Renzo Rosso, mette a disposizione 200mila euro in contributi a fondo perduto con l’intento di sostenere progetti sociali e lavorativi ad alto impatto, mirati a migliorare le condizioni di vita di donne, giovani e persone con background migratorio. Per la prima volta sarà accessibile anche alle organizzazioni non profit con sede in USA e Regno Unito, oltre che in Italia.