Convention a Rimini

Optima Italia, crescita record: +23% ricavi e +44% ebitda in un anno

Alla convention nazionale di Rimini, l’azienda celebra i risultati del 2024 e rilancia la sfida per il futuro con nuovi obiettivi, soluzioni innovative e una visione condivisa.

05 Set 2025 - 19:07
© Instagram

Oltre mille persone tra collaboratori, manager e fondatori si sono ritrovate a Rimini per celebrare uno dei momenti più significativi nella storia recente di Optima Italia. L'azienda, attiva nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, ha registrato nel 2024 una crescita ben superiore alla media del mercato: +23% di ricavi, per un totale di 368,6 milioni di euro, e un ebitda in aumento del 44%, pari a 73,1 milioni di euro. Dati che consolidano la posizione di Optima Italia come protagonista nel panorama delle multiutility italiane. La convention non è stata solo l'occasione per tirare le somme: è stata anche un momento di visione strategica, riconoscimenti e intrattenimento, culminato con un concerto a sorpresa della band The Kolors. Il tutto sotto un unico claim: "Insieme scriveremo il domani".

Crescita sopra la media: i numeri del 2024

 Optima Italia ha chiuso il 2024 con risultati economici di rilievo. In soli dodici mesi, l'azienda ha aumentato il numero di utenze gestite fino a superare quota mezzo milione, con una crescita del 25% rispetto all'anno precedente. Questo traguardo è stato accompagnato da un incremento del fatturato, passato a 368,6 milioni di euro (+23%), e da un'evidente crescita della redditività: l'ebitda ha raggiunto i 73,1 milioni di euro, registrando un aumento del 44%. Numeri che testimoniano una strategia efficace, supportata da un'organizzazione interna sempre più efficiente e da un team giovane e motivato. Gli amministratori delegati Marco Realfonzo e Giancarlo Gargiulo hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando come il percorso fin qui compiuto rappresenti una base solida per affrontare le sfide future.

Il modello Optima: la prima multiutility integrata

 Il successo di Optima Italia si fonda anche su un modello di business innovativo. L'azienda è stata la prima in Italia a proporre un pacchetto integrato che combina servizi di energia e telecomunicazioni, anticipando un trend oggi seguito da molti altri operatori. Questo approccio le ha permesso di differenziarsi in un mercato competitivo, offrendo soluzioni su misura e un'esperienza semplificata per il cliente. La strategia adottata ha messo al centro l'ascolto delle esigenze dell'utenza, favorendo una crescita organica basata sulla personalizzazione del servizio e sull'innovazione tecnologica.

La convention di Rimini: tra visione, premi e musica

 L'evento di Rimini ha rappresentato un momento simbolico per l'intera community aziendale. La due giorni ha alternato momenti di confronto strategico, formazione e celebrazione dei risultati ottenuti. Sono stati conferiti premi speciali a collaboratori e dipendenti distintisi per performance eccezionali, riconoscendo l'importanza del contributo individuale al successo collettivo. "Con questi premi abbiamo voluto riconoscere l'impegno e il talento delle persone che ogni giorno fanno la differenza", hanno dichiarato gli AD Realfonzo e Gargiulo. La convention si è chiusa con un concerto a sorpresa dei The Kolors, trasformando l'iniziativa in un autentico festival aziendale, capace di fondere spirito d'impresa e intrattenimento.

Obiettivo futuro: soluzioni su misura e sfida alle major

 Guardando avanti, Optima Italia punta a rafforzare la propria presenza nei segmenti domestico e business. L'obiettivo è consolidarsi come player di sistema, contribuendo alla modernizzazione del Paese con soluzioni integrate nei settori dell'energia, della tecnologia e della connettività. Gli AD hanno evidenziato come la crescita futura passerà per l'adozione di tecnologie di frontiera e per l'introduzione di nuovi prodotti pensati per rispondere in modo preciso e personalizzato alle esigenze dei clienti. Un modello in cui creatività, affidabilità e spirito di squadra continueranno a rappresentare il motore principale. "La forza di una squadra che lavora, cresce e si diverte insieme come una grande famiglia" – così è stata sintetizzata la visione di Optima Italia, pronta a raccogliere nuove sfide nel panorama italiano.

