Optima Italia, crescita record: +23% ricavi e +44% ebitda in un anno

L'evento di Rimini ha rappresentato un momento simbolico per l'intera community aziendale. La due giorni ha alternato momenti di confronto strategico, formazione e celebrazione dei risultati ottenuti. Sono stati conferiti premi speciali a collaboratori e dipendenti distintisi per performance eccezionali, riconoscendo l'importanza del contributo individuale al successo collettivo. "Con questi premi abbiamo voluto riconoscere l'impegno e il talento delle persone che ogni giorno fanno la differenza", hanno dichiarato gli AD Realfonzo e Gargiulo. La convention si è chiusa con un concerto a sorpresa dei The Kolors, trasformando l'iniziativa in un autentico festival aziendale, capace di fondere spirito d'impresa e intrattenimento.