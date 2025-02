Oniverse supera i 3,5 miliardi di euro di fatturato, in aumento del 13,5%

Il Gruppo Oniverse, che controlla tra gli altri i brand Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, Atelier Emé, Falconeri e Antonio Marras cresce a doppia cifra e supera i 3,5 miliardi di euro con un aumento del +13,5% a cambi correnti (+15,4% a cambi costanti) rispetto ai 3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2023. A trainare il business è stato soprattutto il mercato estero, che ha inciso per il 63% sulle vendite totali con un giro d’affari di circa 2,2 miliardi di euro: la società è presente in 59 Paesi e nel corso dell’anno ha aperto 88 nuovi punti vendita principalmente in Italia, Messico, Stati Uniti, Germania e Francia. Il network retail sale così a un totale di 5.732 punti vendita, di cui 3.798 all’estero e 1.934 in Italia.