Ascoli, Octopus Energy lancia Solar Club: la sua prima Comunità Energetica Rinnovabile

È semplice e, soprattutto, gratuito. Una volta iscritti, quando l'impianto solare vicino casa produce energia (ovvero ogni volta che c'è il sole) e si tende a consumare l'energia generata dall'impianto, Octopus riconosce un incentivo al membro della comunità. Un elemento chiave della missione di Octopus Energy è l’investimento in impianti di produzione di energia rinnovabile situati in prossimità delle CER. Ciò garantirà che l’energia rinnovabile sia prodotta localmente e utilizzata in modo efficiente, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di gas serra.