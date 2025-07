A Bari la nona edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare" ideato da Nicola Porro

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna a Bari La "Ripartenza, liberi di pensare" di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it. Il Teatro Petruzzelli ospiterà due giorni di incontri, dibattiti e provocazioni sui grandi temi dell'economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani. Nato in risposta al clima emergenziale del Covid e al desiderio di riappropriarsi della libertà individuale, l'evento è diventato, nel tempo, un punto di riferimento per chi crede in un'Italia libera, pragmatica e orientata al merito.



In particolare, venerdì 11 luglio, alle ore 18, si terrà la presentazione di "Dynasty", il libro di Mario Giordano. Alle ore 19 seguirà la Tavola rotonda: "Investire", a cui parteciperanno: Maria Pace Odescalchi, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane; Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti SpA; Joerg Eberhardt, Amministratore delegato e Direttore generale di ITA Airways; Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia SpA; Matteo Sarzana, Country Manager Airbnb Italia e Sud Europa; Guglielmo Maisto, Docente di diritto tributario.



La giornata di sabato 12 luglio si aprirà, alle ore 10.30, con "Una zanzara nella zuppa", una lettura satirica dei giornali con Giuseppe Cruciani e Nicola Porro. Alle ore 11.30 seguiranno i saluti di Vito Leccese, Sindaco di Bari. Successivamente, alle ore 11.35, si terrà la Tavola rotonda "Attirare", a cui prenderanno parte: Laura Segni, Responsabile Legal Advisory Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Pasqualino Monti, Amministratore Delegato ENAV; Paolo Barletta, CEO Arsenale Group; Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. A seguire, alle ore 12.45, "Sedute satiriche" con il Vignettista Beppe Fantin.



Nel pomeriggio di sabato 12 luglio, alle ore 16, si terrà la lezione "Liberare" del Prof. Luigi Marco Bassani; in seguito, alle ore 16.30, si svolgerà la Tavola rotonda "Fare", a cui parteciperanno: Francesca Gostinelli, Head of Enel X Global Retail; Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Fincantieri; Raffaele Nacchiero, Ceo AraBat; Uljan Sharka, Ceo e Founder di Domyn. Alle ore 17.30, il Prof. Riccardo Manzotti terrà la Lezione "Pensare". A seguire, alle ore 18.00, la Tavola rotonda "Discutere" con i giornalisti Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Giuseppe Cruciani, moderati da Nicola Porro.



L’evento si chiuderà con l’intervista dal titolo "Difendersi", condotta da Nicola Porro al Ministro della Difesa, Guido Crosetto.



Sarà possibile seguire l’evento in streaming sui siti online dei media partner Tgcom24, Libero Quotidiano, Il Tempo e Il Giornale, su Nicolaporro.it e sulle pagine Facebook e YouTube di Nicola Porro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale.