Tgcom24 lancia le News on demand, le notizie di economia chieste dai lettori e realizzate dalla nostra redazione

In un momento delicato a livello internazionale a causa della Pandemia da Coronavirus cresce il bisogno di informarsi sui temi economici e la voglia di accedere in modo semplice a temi complessi. Tgcom24 diventa allora ancora più interattivo e partecipativo e lancia la nuova sezione delle News on demand, nella pagina TgcomLab. Proviamo così ad allargare la nostra offerta informativa gratuita mettendo i nostri lettori e telespettatori al centro del processo di formazione della notizia e coinvolgendoli attivamente nella scelta dei temi economici da approfondire.

Vuoi saperne di più sulle misure di sostegno alle famiglie? Vorresti una guida ai diversi conti correnti disponibili sul mercato? Continui a leggere di eurobond e coronabond e ti sfugge la differenza? Sei un imprenditore e hai difficoltà a orientarti nelle misure finora messe in campo dal governo? Scrivici una mail all'indirizzo tgcomlab@mediaset.it e indicaci su quali argomenti vorresti leggere un nostro approfondimento. Sugli argomenti più interessanti realizzeremo degli articoli dedicati.

TGCOMLAB

Viale Europa, 44

20093 Cologno Monzese

E-MAIL

tgcomlab@mediaset.it

Per inviare le tue richieste CLICCA QUI

