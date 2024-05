Gli Internazional Friends of Festival Verdi

IFFV è l’associazione non profit, fondata negli Stati Uniti nel 2017, ed è tra le poche simili di cui sono dotate le istituzioni culturali italiane. È composta da circa un centinaio di membri e con la sua fondazione ha contribuito al sostegno al Teatro Regio di Parma per il Festival Verdi con più di 2 milioni per stimolare e condividere nuove ricerche e riflessioni sulla musica del compositore.