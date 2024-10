Mondadori Media a Intersection 2024: un'esperienza interattiva tra AI e creatività

Il 29 ottobre alle ore 15 in Sala blue 2 si terrà inoltre il workshop di AdKaora dal titolo “Dall'online all'in-store con i mobile coupon: la strategia multicanale retail per L'Oréal” in cui verrà affrontato il tema: come ingaggiare gli shopper fedeli trasformando il drive to store in una strategia in-store per il retail.