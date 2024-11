"Microcredito di libertà", la ministra Roccella premia i media e i centri antiviolenza che aiutano le donne

“La nostra mission è quella di percorrere l'ultimo miglio tra il bisogno e la sua soddisfazione e con questo progetto stiamo sostenendo l'indipendenza economica di donne che venendo da percorsi difficili vogliono riappropriarsi della propria libertà”, ha dichiarato il presidente ENM, Baccini, consegnando gli ENM Award e sostenendo le ragioni del Microcredito di Libertà.





"Il principe azzurro non esiste. O ti salvi da sola o non ti salvi", così afferma il capo progetto di Microcredito di Libertà, Daniela Brancati "Il progetto Microcredito di libertà è uno strumento per riappropriarti della tua vita".





Hanno ritirato il riconoscimento per la categoria Media, per aver contribuito alla promozione del Microcredito di Libertà per la tv, Roberto Natale, per la radio, Lanfranco Palazzolo, per la carta stampata, Barbara Rachetti, per il web, Luigi Camilloni e Laura Camilloni.



Per la categoria regioni, per aver contribuito alla diffusione capillare del progetto sul territorio regionale ha ritirato il premio Valentina Romano, Direttrice Dipartimento Welfare della Regione Puglia, mentre per la categoria CAV, che hanno compreso lo spirito innovativo della misura oltre il normale sostegno alle donne per un ritorno completo all’autonomia hanno ritirano il Premio: Gennarino Settevendemie (Presidente Cooperativa Horizon) e Laura Di Nicola (Coordinatrice dei Servizi anti violenza).



Menzione Speciale per l’associazione di volontari UniGens, rappresentata per l’occasione da Alessandro La Porta, che ha dimostrato che il volontariato è un valore che si può applicare a qualunque settore della vita.