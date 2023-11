Merlata Bloom, il Lifestyle Center "green" a Milano con 5.000 mq di aree verdi interne ed esterne

Un’architettura immersa in 30 ettari di parco, sviluppata dalla società Merlata Mall S.p.A. e posizionata al centro del più grande progetto di trasformazione urbana in Italia

Un esempio virtuoso di integrazione tra pubblico e privato

Il progetto, a cura della società Merlata Mall S.p.A, co-finanziato da Ceetrus, ImmobiliarEuropea e SAL Service, e commercializzato da Nhood Services Italy sin dalla fase progettuale, è un esempio unico a livello nazionale ed europeo nel panorama dei centri commerciali per il suo concentrato di soluzioni architettoniche iconiche e sostenibili, la tecnologia e l’innovazione al servizio dei visitatori.



Merlata Bloom regala alla città il primo centro commerciale urbano con 70mila metri quadrati di retail: 210 gli spazi commerciali tra cui 43 innovativi concept food &beverage con i suoi 8.000 mq pensati per potersi gustare ogni momento della giornata, dalla colazione al dopo cena. Tra i brand premium che hanno scelto di aprire qui un punto vendita ci sono, tra gli altri, Calvin Klein, Hugo Boss, Napapijri, Timberland, Tommy Hilfiger, North Sails e Under Armour.



Il mall presenta anche l'inedito format Wonderwood Green Forest, creato appositamente per Merlata Bloom Milano, uno spazio immersivo in cui la magia della natura e il rispetto per il pianeta diventano un luogo di educ-action al coperto, e LOG - Lot Of Games: la sala giochi più innovativa d'Europa, grazie ad arene virtuali multi-players, a simulatori di ultima generazione e videogiochi arcade, per un'esperienza di divertimento unica.

I numeri del centro commerciale integrato nel quartiere

A pieno regime, Merlata Bloom Milano avrà un impatto economico positivo rilevante sulla comunità locale, a partire dalle previsioni di occupazione che, tra collaboratori diretti e indiretti, porterà a circa 2.000 nuovi posti di lavoro. Un’opportunità aperta anche alle categorie più fragili grazie all’accordo con il fondo “Diamo Lavoro” di Fondazione Caritas Ambrosiana nella Diocesi di Milano, che offre formazione e accompagnamento al lavoro a persone disoccupate e in profonda difficoltà economica.



Il centro commerciale è pronto per offrire servizi e soluzioni di socialità ai primi residenti del nuovo distretto - circa 7.000 persone equivalenti a 2.500 famiglie –, allo storico quartiere del Gallaratese-Rho, fino ad arrivare agli oltre 3.600.000 - possibili clienti, in arrivo grazie alle 210 unità commerciali di cui: 43 unità food & beverage avvolte dal suggestivo “winter garden” in legno e vetro con ampi affacci sul parco circostante.



Architettura iconica e "green"

Progettato da CallisonRTKL (CRTKL), Merlata Bloom è la testimonianza dell'impatto sociale e sostenibile che è possibile ottenere attraverso progetti di rigenerazione urbana. Sono due gli elementi che lo contraddistinguono: da un lato, la reattività climatica e l'uso di legno per compensare le emissioni; dall'altro le componenti a uso misto, strategicamente progettate per riunire la nuova comunità milanese in continua evoluzione.



Il centro commerciale, per il quale in fase di costruzione sono stati utilizzati in media il 35% di materiali riciclati, punta ad avere la certificazione Breeam. Coperto da 5mila mq di pannelli fotovoltaici, l’edificio vanta un alto grado di efficienza energetica, tanto che l’asset consumerà il 24% in meno rispetto allo standard nZEB, sarà completamente gas-free grazie al collegamento alla rete di teleriscaldamento A2A di Milano Ovest, mentre pozzi geotermici per le pompe di calore raffrescheranno in estate l’edificio.



Il progetto ha cercato di minimizzare l’impatto ambientale dello sviluppo con l’utilizzo di vetro e legno e di ridurre i consumi idrici anche grazie alla presenza di una superficie di oltre 5.000 mq in copertura, che permetterà di raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana.