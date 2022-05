Mad for Science, il liceo scientifico Segrè di Mugnano di Napoli vince il contest per piccoli scienziati

Chi ben comincia è a metà dell'opera: sono liceali i "piccoli scienziati" che si sono sfidati nel concorso Mad for Science, promosso dalla Fondazione DiaSorin.

In palio 177.500 euro complessivi da investire nel laboratorio di scienze della propria scuola. Il tema del contest 2022 è stato "Biotecnologie al servizio dell'uomo e dell'ambiente", in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità dell'Onu per il 2030. Centinaia sono stati gli istituti a partecipare, ridotti a 50 candidati dopo la prima selezione, fino agli otto finalisti che si sono confrontati nella Challenge. Ad aggiudicarsi primo e secondo premio sono stati i licei scientifici Emilio Segrè di Mugnano di Napoli e Marconi-Lussu di San Gavino Monreale, nel Sud della Sardegna. A loro, rispettivamente, vanno 75.000 e 37.500 euro per l'implementazione del proprio biolaboratorio di scienze.