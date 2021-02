Lotta alla povertà, l'OTB Foundation in prima linea al Senato

Combattere ogni giorno contro la povertà: è questo il tema di cui si è discusso durante la tavola rotonda “ Emergenza povertà. Cosa fare, subito ” organizzata al Senato della Repubblica Italiana a Roma. Un evento a cui ha preso parte anche l’ OTB Foundation , l’organizzazione non profit del gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Amiri, Staff International, Brave Kid) che da oltre dieci anni è attiva nella lotta contro le disuguaglianze sociali, e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio e donne in difficoltà.

Quello che si è svolto a Roma è stato un incontro di carattere internazionale, che ha visto la partecipazione di molti ospiti: imprenditori, senatori, premi Nobel, docenti universitari e istituzioni. All'incontro, organizzato su iniziativa del Senatore Armando Siri in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, ha preso parte anche la vicepresidente di OTB Foundation Arianna Alessi, che ha portato l’esperienza della fondazione e del suo presidente Renzo Rosso.

Molti i protagonisti dell’iniziativa: il Presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, il Presidente di Eurispes Gian Maria Fara, il Prof. Pietro Boria dell'Università La Sapienza, oltre ai massimi rappresentanti di tutti i livelli istituzionali coinvolti nella lotta quotidiana alla povertà come Anci, Uil per l’Alleanza contro la Povertà, la Fondazione Banco Alimentare, e la Fondazione Banco Farmaceutico. Dagli Stati Uniti, inoltre, si sono collegati i premi Nobel Michael Kremer e Abhijit Banerjee.

“È stato per me un onore partecipare a questo importante momento istituzionale - ha affermato Arianna Alessi, Vicepresidente OTB Foundation - “Con il mio intervento ho in primis voluto portare una testimonianza delle molteplici attività connesse alla responsabilità sociale e alla sostenibilità messe in atto dal nostro Presidente, anche attraverso la Fondazione. Tante iniziative che nel concreto aiutano moltissime persone e realtà, a testimonianza di come il settore privato possa essere di supporto al tessuto sociale, nella speranza di ispirare molti altri imprenditori a fare lo stesso”.

Durante ogni intervento sono state presentate le più recenti attività di ogni attore coinvolto e sono state condivise alcune proposte mirate a contrastare la povertà sempre più diffusa nel nostro Paese. Lo shock pandemico ha aggravato e reso più evidenti le disuguaglianze e le criticità preesistenti, colpendo specialmente gli anziani e le persone più fragili.

“I dati sono davvero allarmanti, parliamo di 4,6 milioni di persone in Italia che vivono sotto la soglia della povertà - ha continuato Arianna Alessi - È necessario creare una rete per intervenire a più livelli, delle sinergie per creare degli interventi funzionali, concreti e immediati”.