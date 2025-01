Lidl Italia, previsti 1,5 miliardi di investimenti e 6.000 assunzioni entro il 2027

Le infrastrutture si aggiungono agli altri due pilastri su cui si fonda la strategia di Lidl Italia: le persone e l’assortimento. Con oltre 22.000 collaboratori in tutta Italia, di cui il 90% impiegati a tempo indeterminato, l’Azienda cresce di circa 2.000 persone all'anno e per questo finanzia la formazione dei giovani talenti attraverso il progetto Lidl 2 your career, un percorso di studio e lavoro in collaborazione con gli Istituti tecnici superiori oggi attivo in otto città italiane. Infine, Lidl offre ai propri clienti un assortimento di più di 3.500 referenze, per l’80% Made in Italy. Il sostegno dell’Insegna ai produttori italiani si configura anche attraverso le esportazioni di prodotti alimentari realizzate per il rifornimento degli scaffali dell’Insegna all’estero: nel 2022, tali acquisti hanno rappresentato esportazioni dall’Italia per circa €2,4 miliardi (pari al 4,5% di tutto l’export food & beverage italiano).