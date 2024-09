Lidl Italia inaugura un nuovo hub logistico in Sardegna e crea 140 nuovi posti di lavoro

Lidl Italia ha inaugurato la sua prima Direzione Regionale in Sardegna, ad Assemini, in provincia di Cagliari, contribuendo alla creazione di più di 140 nuovi posti di lavoro per un organico complessivo di circa 650 persone impiegate in tutta l'isola. La struttura, realizzata grazie a un investimento sul territorio di 70 milioni di euro, ospita il dodicesimo centro logistico della catena della GDO. L'importante investimento si colloca all’interno di un percorso di crescita aziendale, che prevede 400 milioni di euro per l’apertura di 40 punti vendita nei prossimi sei mesi.