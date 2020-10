Solo le imprese che cambiano oggi potranno crescere domani: il segreto della company culture

Spesso le aziende italiane, se confrontate con quelle degli altri Paesi industrializzati, si dimostrano poco competitive . Secondo Alessandro Rimassa - imprenditore, esperto di future of work e digital transformation- il loro principale limite è quello di essere regolate da una serie di procedure che rischiano di bloccarle in un immobilismo sterile. Nel suo testo “ Company Culture, il sistema operativo che fa crescere le aziende ” (Egea, 289 pagine. 28,50 euro in formato cartaceo, 19,99 euro in formato Kindle), spiega che, come gli smartphone funzionano grazie a iOS o Android, anche le imprese hanno bisogno di “un nuovo sistema operativo che, una volta installato, le renda più flessibili e innovative”.

Ufficio stampa

Nel corso degli anni tutte le realtà a cui siamo abituati stanno cambiando - lo scenario economico, la concorrenza, le generazioni al lavoro - ma, spiega Rimassa, “se tecnologia e trasformazione digitale hanno rivoluzionato ogni aspetto del vivere e del fare impresa, le aziende invece sono rimaste per lo più immobili. Arretrando. E ora solo le persone possono farle uscire da questa situazione, a condizione tuttavia che chi governa le imprese sappia far leva sui valori giusti per far crescere la componente umana insieme al business, all’insegna del binomio produttività-felicità”. Il saggio si articola in tre parti, nelle quali vengono spiegati i valori imprescindibili da coltivare in azienda, le fasi principali della trasformazione che le imprese devono intraprendere e in modo in cui “installare il sistema operativo” che può farle funzionare.

La prima parte indaga l’ambiente lavorativo attuale. Ogni capitolo è introdotto da un breve racconto che mostra le applicazioni concrete del concetto che verrà spiegato: la storia di un ragazzo che trova un lavoretto estivo per comprarsi la prima bicicletta o di una donna che rischia di perdere la promozione a causa dell’arretratezza informatica dell’azienda per cui lavora, sono il primo passo per capire aspetti più complessi. Viene dedicato ampio spazio al tema delle quattro generazioni che oggi lavorano fianco a fianco in ogni azienda. I ruoli apicali solitamente sono occupati dai Baby Boomers e dai membri della Generazione X, che hanno valori, esigenze e paure diverse da quelle dei Millennials e della Gen Z. “La sfida è costruire aziende che tengano conto delle aspettative di ogni generazione e rappresentino un luogo di dialogo e di scambio, fruttuoso, tra i dipendenti di ogni età”, spiega Rimassa nel capitolo dedicato. Il primo passo - come viene spesso suggerito nelle pagine del saggio - è quello dell’ascolto: solo capendo che esistono esigenze nuove e diverse si può creare un ambiente di lavoro stimolante. Per fare un esempio: i più giovani danno maggiore importanza alla flessibilità e al tempo libero rispetto alle generazioni precendenti.

Un altro aspetto approfondito nella prima sezione è quello della digital transformation che, secondo l’autore, si può definire così solo se “cambia le nostre vite in meglio, semplificandole, e lo fa in un modo in cui dopo poco non ci accorgiamo più di quanto le abbia cambiate”. Pensare digitale è poi una forma mentis che va applicata al mondo del lavoro: è un’attitudine a ricostruire tutto da zero e per i leader è uno stimolo a “guidare il cambiamento con coraggio e con un’attenzione costante a persone e strategia”. Nel capitolo Broken Work vengono invece approfonditi i limiti del panorama aziendale: tra questi c’è lo skill mismatch, ovvero il fenomeno per cui troppo spesso manca la corrispondenza tra le posizioni disponibili e il grado di formazione dei dipendenti.

Con la seconda parte si entra nel vivo dell’argomento spiegando cosa si intende per company culture e come si fa a realizzarla e utilizzarla. Per farlo vengono analizzati i diversi elementi che la compongono e il framework su cui è basata: “Uno schema complesso ma duttile, che deve essere maneggiato e azionato per ridisegnare l’azienda a partire dal modo di lavorare e, quindi, dalle persone”. Al centro della trasformazione devono esserci proprio le persone e il team, la squadra che lavora in modo compatto. In questo processo non bisogna farsi imbrigliare da protocolli e impostazioni standard del lavoro: “Regole e procedure sono il cancro delle aziende” è il titolo provocatorio di uno dei capitoli di questa sezione.



La terza parte è dedicata al leadership model che è necessario perseguire per installare una company culture. La sua realizzazione non è semplice, “non basta avere buoni manager e validi dipendenti, serve evolvere il concetto di collaboratori e considerare i diversi aspetti e attitudini delle persone che sono in azienda, aiutando tutti – dall’amministratore delegato all’ultimo assunto – a sviluppare caratteristiche da leader”. Attuare il cambiamento è compito delle figure apicali delle imprese e degli uffici risorse umane: “L’esistenza del business domani dipende dalle scelte che si compiono a partire dalle persone oggi”.

Alessandro Rimassa ha co-fondato Talent Garden Innovation School e diretto Centro Ricerche e Scuola di Comunicazione e Management di IED, l’Istituto Europeo di Design. È membro dei consigli di amministrazione di Save The Children Italia, ScuolaZoo e i40Saas. È autore di sei libri, tra cui "Generazione Mille Euro", e ha curato Tag Books, la prima collana italiana di libri sull’innovazione digitale edita da Egea, casa editrice dell'Università Bocconi.