“Il socio di minoranza”, il libro sull'avventura umana e imprenditoriale di Vittorio Tadei

Ufficio stampa



All’inizio degli anni ’60, cominciando come commesso in un negozio di abbigliamento a Riccione, Vittorio Tadei scopre l’amore per il lavoro, prima da venditore e poi come imprenditore. Comincia la storia della Teddy, una realtà che da Rimini è diventata globale, una dei leader internazionali nel settore dell’abbigliamento (oltre 500 milioni di Euro di ricavi e 3.000 collaboratori), che oggi con i marchi Terranova, Rinascimento, Calliope e QB24 è presente in tutto il mondo.

Una avventura umana e imprenditoriale che può rappresentare una fonte di ispirazione per la capacità di creazione di lavoro e nello stesso tempo di sviluppo di relazioni umane e realizzazione di progetti di valenza sociale in tutto il mondo. Una delle grandi intuizioni di Tadei è stata quella di aver creato un’azienda e una cultura aziendale basata su un preciso purpose, prima che questo approccio diventasse di moda.

Con una mission chiamata “Sogno”, che oltre allo sviluppo del business mira al bene della comunità. Il libro è edito di fatto dalla stessa Teddy ed è disponibile su Amazon. Ne esce il ritratto di un uomo dotato di un intuito naturale fuori dal comune e un carattere nello stesso tempo votato alla leadership ma anche alla collaborazione, conscio dell’importanza di voler bene ai compagni di squadra per conquistare la loro fiducia.

Tadei aveva capito la rilevanza di prestare la massima attenzione ai clienti: "Se ascolti i tuoi clienti non sbagli mai", diceva. E per materializzare il più possibile questa figura, a Rimini negli ultimi anni hanno dato il nome di fantasia Marinella alla cliente tipo. Lo stesso stratagemma di dare un nome di fantasia alla cliente è lo stesso che utilizzò Michele Ferrero per costruire la sua impresa.

"Passava le ore seduto su una panchina a osservare le scelte del cliente, a volte rincorreva le persone che uscivano dal negozio senza comprare e le interrogava per capire cosa non le aveva soddisfatte”, dice di Tadei una delle testimonianze del libro. Ma un'impresa non può crescere senza il contributo di altri, oltre all'imprenditore. E il successo di Teddy si fonda sulla capacità di Vittorio Tadei di scegliere le persone. Persone che, soprattutto nelle prime fasi della storia, non vengono scelte in base al curriculum, ma al loro desiderio di creare insieme qualcosa di importante, nuovo, diverso. D’altronde al centro del pensiero di Tadei c’era l’assunto che "L'uomo è amministratore dei beni che dispone e non padrone".

“Il Socio di minoranza" perché quello di maggioranza ci guarda dall’alto dei cieli, è la storia di un uomo nato nella “terra del sole” e che fa di questa provenienza un elemento propulsivo, di un leader carismatico, di un outsider della moda che sapeva scovare talenti e trasformare le persone con la forza della fiducia. Ma anche la storia di un uomo di profonda fede, di un padre ferito che, per tutta la vita, guardando alla malattia del figlio Gigi, non ha mai smesso di interrogarsi sul senso del proprio agire e del fare impresa.

Il Professor Guido Corbetta, Cattedra Aidaf-Ey di Strategia delle aziende familiari dell’Università Bocconi, nella sua postfazione scrive che Vittorio Tadei era un visionario: “Certamente 'vendere bene e tanto fu un obiettivo per Tadei, ma sin da subito il suo desiderio era quello di costruire qualcosa che potesse durare nel tempo. Sono convinto che per tutti, credenti e non credenti, la storia di Vittorio Tadei possa rappresentare una fonte di ispirazione per come ha creato lavoro per tante donne e uomini, spendendo senza riserve tutti i suoi numerosi talenti”. “Il Socio di minoranza” è un libro pensato prima di tutto per chi lavora e collabora con Teddy, per rendere ancora più solide le proprie fondamenta, e disponibile per tutti coloro che desiderano realizzare il proprio Sogno.