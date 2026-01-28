"Commercialista oggi", una guida strategica per governare Ai, persone e processi nello studio moderno

Il volume si sviluppa in cinque parti. Parte I — Il nuovo paradigma della professione. Analizza le forze che stanno ridisegnando il mercato: la commoditizzazione dei servizi tradizionali, la pressione sui margini, la sfida del capitale umano. I dati mostrano un calo significativo dei praticanti e una difficoltà crescente ad attrarre giovani talenti. Il capitolo sul "costo dell'immobilismo" affronta un tema spesso sottovalutato: non decidere è già una decisione, e ha conseguenze misurabili. Parte II — L'ecosistema tecnologico dello studio. Entra nel merito delle scelte infrastrutturali: cloud o on-premise, ecosistemi integrati o soluzioni verticali, AI generalista o specializzata. Un capitolo è dedicato all'intelligenza artificiale locale e privata, tema emergente per chi gestisce dati sensibili. Un altro affronta il quadro normativo completo su sicurezza informatica e protezione dei dati. Parte III — L'organizzazione e gestione dello studio. La tecnologia più avanzata fallisce se non è supportata da un'organizzazione adeguata. Questa parte esplora come trasformare lo studio da struttura artigianale centrata sul titolare a impresa moderna capace di attrarre talenti, gestire la crescita e competere efficacemente. Ampio spazio è dedicato alle nuove generazioni: cosa cercano Millennials e Gen Z, perché la professione appare meno attrattiva, quali strategie di employer branding possono funzionare. Parte IV — Le aree di applicazione professionale. Capitoli dedicati all'area contabile (dal data entry alla data intelligence), all'area fiscale (dagli accertamenti algoritmici al ruolo del commercialista nell'era del fisco digitale), all'advisory e alle operazioni straordinarie, al bilancio e reporting, alla rendicontazione di sostenibilità come competenza emergente. Parte V — Etica, regolazione e scenari futuri. Analizza l'AI Act europeo e la Legge italiana 132/2025, prima normativa nazionale organica sull'intelligenza artificiale. Affronta i temi della trasparenza algoritmica, della responsabilità professionale, del ruolo del commercialista come "presidio di fiducia" in un contesto sempre più automatizzato. Chiude con scenari di evoluzione della professione: dalla polarizzazione tra studi innovativi e tradizionali alle nuove forme di collaborazione professionale. Il libro include un glossario dei termini tecnici, un'appendice con panoramica degli strumenti di AI disponibili sul mercato, e una nota metodologica che descrive come l'intelligenza artificiale è stata utilizzata nel processo di scrittura.