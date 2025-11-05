Job Connection, alle porte di Milano torna l'evento pensato per chi cerca e offre lavoro

Dopo il successo della prima edizione, torna l'appuntamento al Centro Commerciale Carosello di Carugate: un’occasione per mettersi in gioco, incontrare le imprese e costruire — insieme — il lavoro del futurodi Valeria De March
Dopo il successo della prima edizione torna Job Connection, l’evento dedicato al mondo del lavoro che mette in contatto aziende, professionisti e giovani talenti in cerca di nuove opportunità.
L’appuntamento è fino all’8 novembre al Centro Commerciale Carosello di Carugate, che rinnova l’impegno a sostenere imprese e professionisti, anche grazie al patrocinio di Città Metropolitana di Milano e del Comune di Carugate.
Trentacinque le aziende coinvolte, tra agenzie per il lavoro, punti vendita del centro e realtà imprenditoriali tra le più importanti del territorio.
Confermato il format “job speed date”, nel quale i candidati possono incontrare direttamente i recruiter e mettere in luce le proprie qualità e competenze. Tra i servizi offerti anche lo sportello di consulenza, per la revisione del curriculum e le apposite bacheche destinate agli annunci di lavoro.
Un’occasione per mettersi in gioco, incontrare le imprese e costruire — insieme — il lavoro del futuro.
“Con Job Connection vogliamo sostenere concretamente il territorio e chi lo vive, creando occasioni reali d’incontro tra imprese e persone. La risposta entusiasta della prima edizione ci ha confermato quanto sia importante offrire spazi dove i talenti possano esprimersi e le aziende scoprire nuove risorse. Carosello si conferma così un luogo vivo, dove nascono opportunità e si costruisce il futuro della comunità". Così Marie-Charlotte Nachury, Head of Marketing di Eurocommercial, società proprietaria del Centro Commerciale.