Job Connection, alle porte di Milano torna l'evento pensato per chi cerca e offre lavoro

“Con Job Connection vogliamo sostenere concretamente il territorio e chi lo vive, creando occasioni reali d’incontro tra imprese e persone. La risposta entusiasta della prima edizione ci ha confermato quanto sia importante offrire spazi dove i talenti possano esprimersi e le aziende scoprire nuove risorse. Carosello si conferma così un luogo vivo, dove nascono opportunità e si costruisce il futuro della comunità". Così Marie-Charlotte Nachury, Head of Marketing di Eurocommercial, società proprietaria del Centro Commerciale.