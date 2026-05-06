il rapporto di Save the Children

In Italia solo il 58,2% delle madri con i figli in età prescolare ha un lavoro

Per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa per le donne con figli in tutte le regioni italiane

06 Mag 2026 - 12:37
© ufficio-stampa

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Solo il 58,2% delle madri con i figli piccoli ha un lavoro e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del Paese, con una penalizzazione pari al 33 per cento, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro.

E' la fotografia che emerge dall'undicesima edizione del rapporto: "Le Equilibriste-la maternità in Italia 2026" che viene diffuso nell'occasione della festa della mamma. Rispetto agli anni scorsi, a fronte di un incremento del lavoro, anche di quello femminile, sono le donne e particolarmente le madri a non guadagnare nulla dal trend positivo: tra le donne di 25-54 anni, che hanno almeno un figlio piccolo, l’occupazione è aumentata dello 0,1% mentre per gli uomini nella stessa condizione il trend è dello 0,9%.

Nel settore privato il 25% delle donne sotto i 35 anni esce definitivamente dal mercato del lavoro nell'anno di nascita del primo figlio contro il 12% di quelle che hanno un'età superiore a 35 anni. Anche sui livelli di inattività il divario è forte: tra i genitori 20-29enni è inattivo il 59,8% delle madri che aumenta poi al 70% con due o più figli contro appena il 6,2% dei padri.

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