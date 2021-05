La Piadineria Tasty & Free: la catena apre il primo punto vendita con prodotti senza glutine e senza lattosio

La Piadineria presenta il primo punto vendita La Piadineria Tasty&Free: un nuovo format, o meglio uno spin off del brand principale, con un'offerta completamente gluten free e lactose free. Il nuovo ristorante si trova Milano, in zona Stazione Centrale. E l'inaugurazione del nuovo punto vendita che vuole accontentare tutti coloro che per necessità o per scelta seguono un regime alimentare privo di glutine e di lattosio è stata l'occasione per presentare l'indagine Ipsos "La libertà di scegliere: esigenze alimentari alla prova del futuro" sul tema free from e tendenze nella nutrizione.

L'indagine free from - Dall'analisi Ipsos emerge una serie di indicazioni interessanti, ulteriormente accelerate dalla pandemia, che confermano che la strada di un format inclusivo "free from but rich in", come La Piadineria Tasty&Free, sia la scelta corretta, per andare incontro ai trend che domineranno il mercato nell'immediato futuro.

Il numero di italiani interessati ai prodotti free from è oggi molto vasto (2 su 3), ma ha meno possibilità, specie in bar e fast food, e mostra grande interesse per un’offerta dedicata, (3su 4). La ricerca Ipsos fotografa, inoltre, che le intolleranze trainano le diete flexitariane e healthy, ancor più nel contesto post pandemico. C’è per questo una crescente attenzione agli ingredienti, alle intolleranze e a stili di vita vegani e vegetariani da parte dei consumatori. Così in futuro crescerà l’attenzione alla salute e alla qualità nell’alimentazione, mentre ora la forte voglia di "fuori-casa" nel 2021, trainata da socialità e comodità.

Andrea Valota, General Manager de La Piadineria

I numeri - "La Piadineria è la più importante catena Fast Casual Food del mercato italiano ed è impegnata in questo momento in un ambizioso piano di sviluppo. Siamo risusciti ad aprire 25 nuovi ristoranti nel 2020 e ne abbiamo in programma almeno altri 50 nel 2021 – riferisce Andrea Valota, General Manager de La Piadineria da dicembre. - Il format Tasty&Free deve avere un bacino di utenza ampio, rappresenta una scommessa e necessiterà di un po' di tempo e di fine tuning ma l'obiettivo è svilupparlo in parallelo al format principale”.