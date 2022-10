La mostra di Galbani per i suoi 140 anni

La mostra "Galbani insieme da 140 anni" sarà aperta in alcune giornate dedicate a un pubblico selezionato sul territorio. Tra gli invitati, gli istituti scolastici come l'Istituto tecnico Cardano di Pavia e associazioni come il distretto di Rotary 2050. Nelle foto in esposizione: dal fondatore Egidio Galbani, agli spot di Carosello negli anni Cinquanta, dalla confezione originale della prima Robiola Galbani gli scatti di Vincenzo Aragozzini, che mantengono la memoria del lavoro negli stabilimenti industriali della prima metà del Novecento.

"Poter celebrare questo importante anniversario è motivo di grande orgoglio per tutta l'azienda e per le persone che ci lavorano ogni giorno con passione" fa sapere Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Formaggi. "Abbiamo scelto di farlo attraverso una mostra che permette di valorizzare l'immenso patrimonio d'immagini e documenti custoditi nel nostro Archivio storico. Crediamo che sia il modo migliore per celebrare una delle marche più note e longeve del panorama alimentare italiano".

La mostra di Corteolona, rappresenta la quarta e ultima tappa di un percorso celebrativo iniziato ad aprile nella città di Melzo (MI), la città che ha dato il via alla storia industriale di Galbani.

Per il Direttore Stabilimento Galbani, Giuseppe Previti, "si tratta di un progetto portato avanti con entusiasmo che celebra l'impegno e la passione con cui le persone di Galbani, oggi come ieri, lavorano per portare avanti questo successo".