Il progetto 67 Colonne per l'Arena di Verona supera i 2,1 milioni di euro raccolti

Mission 2024 - La mission delle 67 Colonne per l'Arena di Verona 2024 ambisce a consolidare il ruolo di Fondazione Arena di Verona a testimonial mondiale del Made in Italy, portabandiera di arte e cultura, così come di artigianato e sartoria. Il recente riconoscimento del Canto Lirico in Italia come Patrimonio immateriale dell'Umanità da parte dell'Unesco, che sarà celebrato in una serata speciale in mondovisione il 7 giugno alla presenza delle più alte cariche dello Stato, rappresenta un punto di arrivo e al tempo stesso segna un punto di svolta nell'evoluzione del brand Fondazione Arena di Verona, adesso pronta a essere, a tutti gli effetti, un'eccellenza del Made in Italy culturale, economica e sociale. Questa prospettiva di evoluzione trova riscontro anche dai numeri che l'Arena di Verona Opera Festival è in grado di generare partendo dall'indotto complessivo stimato in 450 milioni di euro, misura del significativo impatto economico sul territorio.