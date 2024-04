Il Forum Italiano dell'Export fa tappa a Genova

Quello del capoluogo ligure è il secondo porto d'Italia per movimentazione containers e per le attività di sviluppo nel commercio estero

Dopo la Kermesse di Courmayeur dello scorso mese di marzo, che ha avuto un successo i termini di interventi e di partecipazione; Imprenditori e Istituzioni riunite a 2100 Metri di altezza nel famoso Pavillon dello Skyway, è il turno di Genova. Ed è così che la squadra del Presidente Nazionale del Forum Italiano dell'Export Lorenzo Zurino, non si ferma e dopo neanche un mese, riparte con Genova, secondo Porto d'Italia per movimentazione containers e centrale per ogni attività di sviluppo dell'Export e del Commercio Estero per il nostro Sistema Paese, oggetto quest'ultima di una profonda serie di investimenti infrastrutturali.

Il 19 Aprile, nello splendido Palazzo "Antonio Doria" sede della Città Metropolitana e della Prefettura Genovese, Istituzioni Civili e Militari, Imprese del Territorio e Nazionali si riuniranno per discutere e approfondire un tema molto caro al nostro paese in questo momento: "Geopolitica, Logistica e Trasporti per il Commercio Estero. Cosa e come esportare in tempo di crisi?"

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco della Città di Genova, Marco Bucci, il Procuratore Capo della Repubblica di Genova Nicola Piacente, Il Prefetto di Genova Cinzia Torraco, il Vice Presidente della X Commissione Attività Produttive alla Camera Ilaria Cavo, e ancora Big dell'Impresa come Augusto Cosulich della Fratelli Cosulich spa, Stefano Messina di Ignazio Messina Spa, Claudio Andrea Gemme Presidente di Fincantieri Infrastrutture, Riccardo Maria Monti Presidente di Italferr, e ancora Carlo Nocerino Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Daniele Rossi Presidente della Autorità Portuale del Mare Adriatico Nord-Orientale.

Un parterre di grandissimo profilo che il Forum dell'Export ha voluto riunire nella Città dei Doria, magnifica perla del nostro Mediterraneo, punto nevralgico e strategico per lo sviluppo della nostra economia.

"Sono particolarmente orgoglioso di aver conosciuto il Presidente Toti, il Sindaco Bucci e i tanti amici che sono diventati followers e parte integrante della famiglia del Forum dell'Export che si consolida sempre più in Italia come primo Think Tank sul Commercio Estero. Penso a Ilaria Cavo Genovese Doc, ed Claudio Gemme impegnato profondamente in Liguria con Fincantieri Infrastrutture, sono molto felice di approfondire temi come la Logistica e la Portualità nel Secondo Porto d'Italia e tra i primi d'Europa. Da qui potrebbe nascere un Patto di Genova proprio nella direzione seria e concreta di aiutare il Commercio Estero in Italia, partendo proprio dalla Logistica, partendo proprio dalla Portualità."

Queste le Parole del Presidente Zurino a margine degli incontri Istituzionali, propedeutici all'Evento della prossima settimana.