Fase 2, il pannello intelligente che mette in sicurezza i ristoranti

La Fase 2 del contenimento del Covid-19 richiede distanziamento fisico negli spazi chiusi, e i ristoratori sono al lavoro da giorni per mettere in sicurezza la clientela. Dopo aver sperimentato il food delivery o la possibilità dell’asporto, i locali sperimentano nuove soluzioni di arredo. Una soluzione funzionale e d'arredo arriva da Legnopan , azienda vicentina dal 1979 specializzata nella distribuzione di semilavorati in legno per l’arredamento contemporaneo, che sfrutta oggi un suo brevetto per semplificare questo compito ai tempi della pandemia. Il pannello Petalo potrebbe essere la soluzione per tornare a gustare le pietanze al tavolo senza rischi per la salute.

Il separé Petalo nasce da una tecnologia brevettata: Lisocore, il tamburato in composto di legno, ultraleggero, brevettato, unico nel suo genere grazie a leggerezza e resistenza. Legnopan ha modellato questo elemento in un pannello mobile di 180x100 cm (o con misure personalizzabili) robusto e dal design innovativo, adatto per la separazione degli ambienti negli esercizi pubblici o privati: oltre a locali, hotel e ristoranti, è adatto a negozi, scuole, università, uffici, parchi di divertimento, e molti altri ambienti dove ci sia l’esigenza di un elemento che limiti la possibilità di diffusione del Covid-19.

"Abbiamo pensato a Petalo – dichiara Alessandro Mattei, amministratore delegato di Legnopan S.p.A. – per sostenere la nostra rete di vendita sul mercato interno di fronte a una previsione di un calo di fatturato del 20-25%, e nel contempo continuare la crescita verso l’estero. A pochi giorni dalla presentazione del prodotto, sono stati venduti mila pannelli e ne abbiamo quotato cinque volte tanti, per la maggior parte all’estero: in Spagna, Portogallo, Staiti Uniti, Inghilterra, Francia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca e Romania. Su un portfolio clienti suddiviso in sei grandi macro categorie: dall’industria del mobile, al mondo arredo Ho.re.ca. e retails di grandi marchi della moda, sino al mondo fieristico, navale e ai distributori di pannelli".

Oltre al color legno naturale, “Petalo” è disponibile in otto differenti colorazioni per assicurare versatilità e coerenza con gli arredi di sala. La cornice dello schermo in plexiglass è facile da montare, con il sistema a incastro su due basi a terra, oppure con L di metallo. Semplice da pulire, per la corretta sanificazione degli ambienti, Petalo non oscura l’ambiente con una luce di 148x86 cm sul totale dell’ampiezza.