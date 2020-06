Covid-19, il tavolo per i luoghi pubblici diventa antibatterico

I tavoli Rum Care sfruttano le proprieta del Lamishield, un HPL antibatterico di Abet Laminati. Grazie alla sua protezione antibatterica, totalmente incorporata nello strato decorativo, Lamishield, unitamente all’impiego delle corrette pratiche igieniche e di pulizia, è in grado di ridurre il rischio di contaminazione incrociata. Prove di laboratorio eseguite conformemente alla ISO 22196:2011 dimostrano che Lamishield protetto con BioCote riduce la carica batterica fino al 99,9%.



Stefano Rumiz, uno dei due pilastri dell'azienda insieme al cugino Fabrizio Rumiz, racconta come è nata l'idea e perché l'hanno lanciata proprio in questo momento: "Con il lockdown abbiamo pensato a un prodotto che doveva essere "pulito", cioè igienico. Per bar, ristoranti, alberghi, ma anche per le famiglie che avessero degli esterni da arredare e vivere. Come insegna la storia. la prima arma che preserva la salute non sono le medicine, ma l'igiene. La prima regola, se vogliamo campare fine a 150 anni, non è quella di curarci, ma è quella di vivere in spazi sani e puliti".