Il Gruppo Neoplasie Ematologiche lancia il progetto "L'empowerment del paziente"

Il progetto verrà realizzato tramite video per tutte quelle associazioni pazienti che mancano all’appello; vuole far conoscere le associazioni pazienti in ambito ematologico e la loro importanza nel prendersi cura del paziente, informandolo, formandolo e accompagnandolo nel percorso di cura. L'obiettivo è il miglioramento della qualità della vita. Esiste un gap informativo riguardo le diverse patologie in ambito onco-ematologico, l'invalidità, il supporto psicologico, i diritti in ambito lavorativo, il reinserimento lavorativo in caso di perdita del lavoro, l'importanza di una corretta alimentazione e stile di vita per prevenire l'insorgenza di altri tumori e migliorare la patologia esistente. Le associazioni si fanno carico di tutto questo.