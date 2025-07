Gruppo Amadori chiude il 2024 con 1.721 milioni di fatturato

I dati di bilancio consolidato confermano la capacità del Gruppo di adattarsi e reagire con determinazione, efficacia e spirito di squadra a scenari macro-economici in evoluzione, grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e alla cultura di filiera: solida, integrata, italiana. Questi elementi, supportati da investimenti strategici pari a 65 milioni di euro nel corso dell’esercizio, rappresentano un asset centrale per garantire solidità e competitività, proseguendo nel solco tracciato dalla nuova Vision di essere la Protein Company Italiana più sostenibile e innovativa. Grazie all’attività di oltre 9.000 donne e uomini la filiera vede attivi 18 tra stabilimenti e siti produttivi e circa 800 allevamenti, sia a gestione diretta che in convenzione, per la produzione di più di 3.100 referenze che raccontano l’impegno del Gruppo Amadori a portare in tavola un’offerta proteica ampia e di qualità, da fonti sia animali che vegetali: proteine “bianche” (carni avicole), “gialle” (uova e ovoprodotti), “rosa” (carni di suino) e “verdi” (a base di legumi). Con una quota di mercato di circa il 30% nel settore di riferimento, il Gruppo ha registrato risultati particolarmente positivi nelle filiere di alta qualità e premium della category pollo, ad esempio con un +5,3% per “Il Campese”, la prima filiera italiana del pollo allevato all’aperto e la seconda in Europa. Le realtà entrate a far parte del Gruppo, prosciuttificio Lenti e Forno d’Oro, hanno registrato tassi di crescita in doppia cifra, a dimostrazione della capacità delle filiere di creare valore e di come Amadori - The Italian Protein Company si ponga come polo di aggregazione dell’agroalimentare italiano.