Giornata della Bicicletta, l'e-bike è un fenomeno di costume

Si celebra il 3 giugno la Giornata mondiale della bicicletta , istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite per celebrare il contributo del ciclismo allo sviluppo sostenibile della società e per incentivare l’affermarsi di nuove forme di mobilità dolce, sempre più a misura d’uomo, nel rispetto dell’ambiente. A soli tre anni dalla nascita di questo simbolico appuntamento, l’Italia si dimostra un paese virtuoso, dove le politiche per la mobilità ciclabile hanno portato alla realizzazione di chilometri di piste in tutte le grandi città. E il 2020 conquista un suo record: è l'anno del boom delle e-bike e l'azienda V-Ita Group ha fatto della bici elettrica un fenomeno di costume.

Il mercato delle e-bike è cresciuto del 20% in un solo anno, con oltre 40 mila pezzi in più venduti rispetto al 2019 ed un import che ha segnato addirittura un +67% (fonte ANCMA). Se consideriamo l'ultimo quinquennio, le e-bike hanno quintuplicato i dati di vendita, passando da poco più di 50mila pezzi annui ai 280mila del 2020.

"Siamo nati nel febbraio 2019 – racconta Carlo Parente, ad di V-Ita Group, – la qualità, il design e la grandissima personalizzazione dei nostri prodotti, pari a quella di un'auto di lusso, ci aveva fatto chiudere un primo anno molto positivo. Mai, però, ci saremmo aspettati di essere protagonisti di tanto successo, fino a dettare le nuove tendenze di mercato".



E la giovanissima azienda, 100% italiana, in appena due anni di vita ha lanciato quattro brand: Vita, Icon.E, The One, Spillo. Per non fermarsi. Perché proprio in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta V-ita Group, con il brand Icon.E, presenta la nuova X7 Icross, la fat bike che incarna il concetto di minimal design e prova a proporsi come il must have 2021.