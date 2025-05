Generation Carbon, sui banchi di scuola si impara come contrastare il cambiamento climatico

Il design come chiave di coinvolgimento

Elemento distintivo del progetto è l’identità visiva curata da Felice Della Gatta, designer già coinvolto nel progetto internazionale The Carbon Almanac. Le sue illustrazioni e soluzioni grafiche, pensate per essere semplici, immediate e inclusive, contribuiscono in modo essenziale alla capacità della campagna di comunicare contenuti complessi a un pubblico giovane.“Credo fermamente nel potere di immagini semplici, chiare e coinvolgenti per comunicare informazioni complesse, specialmente su temi cruciali come il cambiamento climatico” - ha dichiarato Della Gatta - Con Generation Carbon, il mio obiettivo era creare un marchio visivamente accattivante e facilmente comprensibile, rendendo l’argomento accessibile e responsabilizzando i giovani”.