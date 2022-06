GeneralFinance sbarca in Borsa: debutto previsto il 29 giugno

L'offerta si svolgerà fra il 17 e il 23 giugno , mentre il debutto è previsto per il 29 giugno .

Le azioni

- L'intervallo di valorizzazione del capitale economico della società, prima dell'aumento di capitale, è compreso tra 70 e 75 milioni di euro, corrispondente a un minimo di 7,12 euro e un massimo di 7,63 euro per azione.

L'obiettivo

- La società intende utilizzare tali risorse a servizio dell'offerta per supportare, con mezzi addizionali rispetto a quelli previsti nel Piano industriale 2022-24, il proprio percorso di crescita e sviluppo, da attuarsi mediante la crescita dei volumi di turnover e il rafforzamento dei propri capital ratios.

L'accordo con F4P

- In vista dell'imminente quotazione in Borsa, lo scorso 8 giugno GeneralFinance e First4Progress hanno stipulato un accordo di investimento, tramite cui F4P si è impegnata ad acquistare o sottoscrivere azioni per un controvalore tra 10 e 15 milioni di euro.