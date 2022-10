12 ottobre 2022 09:57

Spotify apre casa a Milano: ecco i nuovi uffici aziendali dal respiro internazionale e multiculturale

Inaugurata a Milano, in via Joe Colombo 4, Casa Spotify. La sede dei nuovi uffici aziendali è soprattutto un luogo dal respiro internazionale e multiculturale, dove lavorano sì 100 dipendenti di oltre 10 diverse nazionalità, ma anche dove tutti coloro che gravitano attorno all'universo Spotify, artisti, creator, autori ed editor, si sentano a casa. Si tratta di nuovo hub innovativo, moderno, proprio nel cuore del financial district milanese. Lì ora è il centro di tutte le operation della regione Sud e Est Europa, testimonianza del valore strategico della regione e del legame con la città di Milano che incarna appieno i valori dell'azienda. Negli ultimi anni, Spotify si è consolidata come vera e propria piattaforma audio leader al mondo, che dà spazio e modo a tutti di esprimere la propria creatività e il proprio talento.