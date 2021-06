23 giugno 2021 13:32

Roberta Bricolo, come cambia il vino tra sostenibilità e nuoe esperienze in vigna

In Veneto sulle colline tra il Garda e Verona c’è una cantina d’eccellenza che produce il Custoza su 53 ettari biologi. Alla guida dell’Azienda Gorgo c’è l’imprenditrice quarantenne Roberta Bricolo che dopo una carriera da avvocato, ha raccolto l'eredità dei genitori al timone di una realtà storica con più di 50 anni di vita.

“Il biologico non è una scelta, è l’unico modo che credo rispecchi la nostra idea di fare vino”. La ricerca della sostenibilità da parte di Roberta Bricolo parte nel 2014 e la porta con gli anni verso un totale processo di conversione dell'intera realtà produttiva.

Nonostante la qualità dei suoi prodotti sia riconosciuta in Italia come all'estero - Lufthansa e American Airlines propongono i vini dell'azienda Gorgo in classe Business - la pandemia ha ridimensionato le vendite e soprattutto l'ha costretta a rivedere l'accoglienza che veniva riservata ai wine lovers. Da questa necessità prende forma l'idea di proporre nuove e singolari esperienze come picnic in vigna o cavalcate tra i filari, ma anche degustazioni a bordo piscina e nell'antica aia cuore pulsante della cantina.