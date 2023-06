22 giugno 2023 10:38

Ristorante Zelo: arriva la nuova proposta culinaria Plant-Based degli chef Fabrizio Borracino e Natalie Prhat

Fabrizio Borraccino, l'Executive Chef del Four Seasons Hotel Milano, alla guida del Ristorante Zelo, ha studiato e creato, collaborando con l'acclamata Chef Natalie Prhat, una nuovissima proposta, tutta dedicata al vegetale. Sempre alla ricerca di elaborazioni della sua cucina, che celebra i produttori e la materia prima, Fabrizio si è messo questa volta alla prova per sorprendere nuovamente gli ospiti internazionali e i milanesi, collaborando con un nome già noto all'interno dei magnifici Hotel e Resort del brand canadese. Natalie ha infatti già contribuito alla creazione di menu Plant-Based al Four Seasons in Costa Rica, Anguilla e Orlando, aiutando i team a sviluppare piatti creativi.