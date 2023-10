18 ottobre 2023 15:30

Palermo, Gran Galà d’Autunno per il 70esimo anniversario dell’Azienda Fiasconaro e il decimo compleanno del Club Criollo

E' stato un vero successo il Gran Galà d'Autunno, al Castello dei Ventimiglia, nel cuore del borgo medioevale di Castelbuono (Palermo), che ha coinvolto più di 130 ospiti, francesi e italiani, in una serata esclusiva organizzata dal Club Criollo - circolo di italiani e francesi cultori di arte e cioccolato di alta gamma - e Fiasconaro, azienda dolciaria madonita ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, in collaborazione con il Museo Civico di Castelbuono diretto da Laura Barreca. L'evento ha offerto un'occasione unica per consolidare il sodalizio culturale, rinnovato in occasione della celebrazione del 70esimo Anniversario dell’Azienda Fiasconaro e del decimo compleanno del Club Criollo.



"La nostra collaborazione ormai pluriennale con il Club Criollo consolida un sodalizio che valorizza ed esalta le eccellenze dell'arte dolciaria italiana e di quella francese. Il Gran Galà d'autunno ha rappresentato un'occasione privilegiata di confronto e di apprendimento per i nostri Maestri Pasticceri, che sono i protagonisti di un vero e proprio rinascimento del gusto nel segno della contemporaneità, ma al tempo stesso, nel rispetto della tradizione che ci rende unici”, ha commentato il Maestro Nicola Fiasconaro.



"Siamo davvero molto soddisfatti dell’esito di questo Galà, che ci ha consentito di valorizzare le eccellenze di Castelbuono attraverso una narrazione che ha riunito arte, restauro, botanica, musica, alta pasticceria e alta cioccolateria. I nostri soci italiani e francesi hanno goduto di uno spettacolo impensabile altrove, che ha regalato loro delle chiavi di accesso privilegiate a un territorio di grandi talenti”, ha proseguito Domenico Biscardi, Co-presidente e Co-fondatore del Club Criollo insieme a Bénédicte de Chambure.