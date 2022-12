20 dicembre 2022 16:30

Natale a FICO: una pista di pattinaggio a energia solare e il ristorante lungo un chilometro a Capodanno

A Bologna, per tutte le feste di Natale FICO sarà immerso in un’atmosfera speciale: famiglie e amanti del gusto potranno trascorrere nel Parco una giornata tra specialità gastronomiche e idee regalo da mettere sotto l’albero, scegliendo tra prodotti unici delle migliori produzioni gastronomiche e oggetti d’artigianato che si possono trovare nei mercatini di Natale. Al centro del Parco è stato allestito un grande villaggio di Natale con scenografie innevate tra abeti, luci e chioschi dove godersi una tazza di cioccolata calda o un bicchiere di vin brulè. Protagonista la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita al coperto e alimentata con l’energia solare raccolta dall’impianto fotovoltaico del Parco grande più di 55.000 mq. Questa fonte di energia pulita oltre al risparmio economico genera anche benefici collettivi: i ristoratori di FICO (consorzi di tutela, fabbriche alimentari, ristoranti e street food) infatti non devono pagare un canone di locazione fisso e neanche le bollette. Un vantaggio competitivo unico nel suo genere in una fase storica in cui l’intero settore della ristorazione sta alzando i prezzi al pubblico a causa dei rincari tra materie prime e utilities.

A Capodanno, poi, FICO si trasformerà nel ristorante più grande d’Italia, lungo più di un chilometro e con migliaia di posti a sedere. Si può scegliere tra 13 menù rappresentativi delle diverse cucine regionali e, allo scoccare della mezzanotte, sarà possibile accogliere il 2023 con un brindisi sul ghiaccio mentre si pattina in una location unica al mondo e ballando fino alle prime luci del mattino nelle 5 piste da ballo a tema suddivise per diversi generi musicali. Infine, per la prima volta in Italia e in esclusiva a FICO, il 5, 6 e 7 gennaio 2023 alle ore 16 ci sarà il nuovo show “ÉVEIL” di Les Farfadais, (la compagnia di spettacolo che ha fatto conoscere il nouveau cirque in tutto il mondo). Dopo una prima tournée sold out in Francia, il centro congressi di FICO diventerà una grande scatola magica nella quale l’impossibile potrà accadere, tra acrobazie aeree a 7 metri d’altezza, videomapping, giochi di luci innovativi e numeri da lasciare a bocca aperta. ÉVEIL è in grado di immergere lo spettatore in un mondo incantato, fatto di creature fantastiche, atmosfere oniriche, personaggi indimenticabili. Il tutto tenuto insieme dalla capacità di raccontare storie emozionanti.