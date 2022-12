02 dicembre 2022 10:28

Natale 2022, Milano incontra Courmayer: al Four Seasons Hotel apre il primo Après-Ski della città

L'indirizzo più iconico di Milano, il Four Seasons Hotel Milano, sorprende anche quest'anno, portando l'atmosfera di Courmayeur Mont Blanc in città e aprendo la stagione delle Festività nel nuovo Après-Ski. Così, direttamente dalla Skyway Monte Bianco - l'impianto di risalita funiviario in Valle d'Aosta che, partendo dai 1.300 metri di Courmayeur arriva ai 3.466 metri di Punta Helbronner, – sono arrivate, nel cuore del quadrilatero della moda, due sue storiche cabinovie del 1947, dove ritrovarsi come tra le suggestioni del Monte Bianco e vivere il mood del leggendario Après-Ski delle famose piste di uno dei comprensori sciistici più internazionali dell'arco Alpino. Immancabile e sofisticato, l'Après-Ski nell'esclusivo giardino dell'hotel - tra sci vintage e caldi plaid, sotto il cielo di Milano - è il luogo dove incontrarsi per un drink o un aperitivo, un calice di vino o champagne, un tè caldo, come sulla neve. E in collaborazione con il team F&B di Skyway, il bartender Luca Angeli e l'executive chef Fabrizio Borraccino hanno studiato un menù dedicato, che richiama l'atmosfera di questa destinazione e ne utilizza i suoi prodotti locali. Così tra i cocktail proposti, si potrà scegliere tra uno Skyway Martini, Negroni Aretù, Courmayeur Spritz; mentre nel menù dei bites arrivano tutti i sapori della montagna.

Gli spazi vivono questa vibrante atmosfera "sulla neve", in un susseguirsi di installazioni, dettagli eye-catching, oggetti iconici; nella lobby, un carosello di "seggiovie" volteggia sull'iconico soffitto e Stilla Bar accoglie gli ospiti tra i suoi alberi innevati. In Camino, invece, si svela una futuristica foresta bidimensionale, piena di luce e con avvolgenti dettagli di tessuti che riscaldano l'atmosfera. Da Stilla Bar al Ristorante Zelo, tutto si veste d'inverno, con le lanterne e le ghirlande che addobbano i tavoli. Immancabile, nello stile del servizio personalizzato firmato Four Seasons, anche l'ebrezza di nuove esperienze create grazie a questa collaborazione con Courmayeur.

Gli ospiti dell'hotel potranno partire da Milano per vivere una giornata speciale, scegliendo diverse avventure su sci o snowboard, l'adrenalinico Heliski, sleddog, un emozionante volo panoramico o una rilassante ciaspolata e durante ogni attività non mancherà l'esperienza gourmet in uno degli indirizzi più esclusivi della destinazione.

L'atmosfera delle Feste al Four Seasons Hotel Milano è ideata e realizzata dal direttore creativo Vincenzo Dascanio e non può prescindere dalle delizie del pastry chef Daniele Bonzi, che, anche quest'anno, sforna il dolce natalizio della tradizione, in vendita solo in hotel: dalla tradizione meneghina, oltre 36 ore di lavorazione e materie prime altamente selezionate, tra cui vaniglia Gran Cru di Tahiti, miele di acacia, canditi italiani e uva sultanina. Inoltre, sarà disponibile una nuova versione deluxe, caratterizzata da un gusto alle amarene di Cantiano, limone candito, e rivestita di cioccolato "Inspiration Lampone". Infine, per il 24 e il 25 dicembre e per il Capodanno, lo chef Fabrizio Borraccino ha creato dei nuovi speciali menu al Ristorante Zelo, disponibili nel dettaglio del programma delle Feste sul sito dell'hotel.