19 settembre 2022 16:16

Milano, al Four Seasons Hotel i nuovi "pranzi siciliani" vestiti Dolce&Gabbana

I nuovi "pranzi siciliani" al Four Seasons Hotel Milano vestono Dolce&Gabbana. Dal 1° ottobre al 26 novembre, tutti i sabato e le domeniche, a tavola arrivano i menù dello chef Massimo Mantarro e il lifestyle di Dolce&Gabbana. Per la prima volta, così, l'iconico indirizzo milanese di Four Seasons, nel cuore del capoluogo lombardo, e il suo executive chef Fabrizio Borraccino accolgono la grandiosa Sicilia attraverso la cucina di Mantarro, padrone di casa al Ristorante il Principe Cerami, presso il San Domenico Palace di Taormina. Un inedito sodalizio che si veste di un esclusivo allestimento glamour creato da Dolce&Gabbana Casa, per vivere i weekend autunnali in città all'insegna dello stile, della convivialità siciliana e dell'interpretazione contemporanea delle sue tradizioni gastronomiche.