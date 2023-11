23 novembre 2023 14:43

Fotogallery - A Milano il convegno "Influencer Marketing 2023" ideato da UPA

Al Teatro Franco Parenti di Milano si è tenuta la terza edizione di “Influencer Marketing 2023”, evento ideato da UPA, l’Associazione che riunisce le più importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in comunicazione pubblicitaria in Italia. L'obiettivo era fare il punto su questa leva di comunicazione sempre più rilevante per gli investitori pubblicitari, evidenziando l'importanza strategica degli influencer/creator e la necessità di solidi approcci professionali nel mercato. Dalla survey realizzata da UPA presso i propri associati è emerso che gli investimenti pubblicitari in influencer marketing continuano a crescere: quest’anno toccheranno quota 323 milioni di euro, segnando un aumento del +10% sul 2022.