Moretti Polegato: Ennio Doris, ricordo di un uomo semplice

La scalata verso il successo, partendo da Montebelluna fino ad arrivare a Piazza Affari, incuriosì Ennio Doris che, oltre dieci anni fa, lo invitò a un evento per raccontare la sua storia. Quella di un veneto partito da un piccolo centro, con un progetto innovativo in mente, e la voglia di portare innovazione in un settore come quello delle calzature sportive che nei primi anni 90' non offriva grandi rivoluzioni.

Il presidente Ennio Doris, partito da Tombolo molti anni prima, creò una banca che vedeva al centro del progetto una figura come quella del 'family banker' che potesse diventare centro di fiducia per la gestione del risparmio delle famiglia italiane.

Sempre molto attento e attaccato al suo territorio, il presidente onorario di Banca Mediolanum ha contribuito negli anni a sviluppare il tessuto produttivo veneto aiutando numerose aziende nella loro crescita. Da qui l'interesse e l'inesauribile curiosità nel conoscere imprenditori e storie di successo della propria regione.

Come quella che poi ha generato l'incontro da i due imprenditori veneti.