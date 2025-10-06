A-Tono presenta DropPOS /RT, lo SmartPOS all-in-one conforme alla nuova normativa

In sintesi, qual é la grande differenza tra A-Tono e gli altri player storici del mercato? La principale differenza rispetto ai player storici sta nell’approccio: gli altri partono dall’hardware, per poi integrare servizi di pagamento forniti da terzi, con una filiera lunga, frammentata e più costosa. A-Tono, al contrario, parte dal pagamento e integra la fiscalità, gestendo end-to-end l’intera catena del valore con una soluzione proprietaria e interamente italiana. Tutto il processo è proprietario: lo SmartPOS è certificato A-Tono, il Gestore dei Terminali è interno, l’acquiring è svolto direttamente da A-Tono Payment Institute, Istituto di Pagamento vigilato da Banca d’Italia e acquirer diretto. L’integrazione tra POS e registratori telematici, obbligatoria dal 2026, rende cruciale la protezione dei dati fiscali e delle transazioni elettroniche. La grande differenza è che DropPOS /RT non è una soluzione software o “acceleratore”, ma un dispositivo omologato che integra nativamente tutte le funzioni richieste dalla normativa. Questo significa che i dati vengono raccolti, memorizzati e trasmessi esclusivamente tramite memorie sigillate e non compromettibili, garantendo il massimo livello di sicurezza e conformità. Con DropPOS /RT, A-Tono riafferma la propria missione “The world in your hand” introducendo sul mercato una soluzione facile, sicura, certificata e totalmente italiana.