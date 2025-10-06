A-Tono presenta DropPOS /RT, lo SmartPOS all-in-one conforme alla nuova normativa

Il primo gennaio 2026 scatta l'obbligo di integrazione tra POS e registratori di cassa con la contestuale trasmissione dei corrispettivi fiscali. Il nuovo strumento si configura come la soluzione ideale per essere operativi sin da subito
La legge di Bilancio 2025 stabilisce che dal primo gennaio 2026 venga introdotto l’obbligo di integrazione tecnica tra POS e registratori di cassa, con la contestuale trasmissione dei corrispettivi fiscali. Sarà quindi obbligatorio il collegamento tra POS e registratori di cassa per la migliore tracciabilità dei pagamenti e per aumentare il contrasto all’evasione fiscale: questa integrazione tecnologica punta a garantire sicurezza nella trasmissione dei corrispettivi fiscali all’Agenzia delle Entrate. Saranno circa 650.000 i POS che dovranno essere sostituiti o aggiornati rispettando gli standard tecnici previsti dalla legge. A-Tono, istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, specializzato in servizi di pagamento digitali e innovativi, ha presentato DropPOS /RT, uno strumento che si configura come la soluzione ideale per essere operativi sin da subito secondo la nuova normativa.
La soluzione proposta da A-Tono è modulare: si parte da quella “light”, in cui il solo dispositivo DropPOS /RT abilita tutte le funzioni di cassa e chiusura fiscale. Per chi ha esigenze più avanzate è disponibile la soluzione “advanced”, che consente di collegare periferiche esterne come stampanti termiche, display LCD touchscreen o tablet e cassetti portadenaro. Il tutto senza vincoli di marca o modello, grazie alla piena compatibilità con i protocolli standard di interconnessione. Questa flessibilità consente di rispondere alle esigenze di una platea eterogenea di esercenti: dall’ambulante alle piccole e medie catene retail. Il modello proposto da A-Tono ai concessionari non si basa sulla logica dell’acquisto, ma su una logica operativa. Questo significa che i concessionari non devono acquistare lotti di POS da mettere a magazzino né assumersi il rischio finanziario legato alla rivendita. È A-Tono a noleggiare direttamente la soluzione all’esercente riconoscendo al concessionario una commissione sull’assistenza operativa che lo stesso fornisce all’esercente. In questo modo i concessionari possono concentrarsi sul loro ruolo commerciale e di assistenza, senza immobilizzare capitale né gestire stock di dispositivi.
In sintesi, qual é la grande differenza tra A-Tono e gli altri player storici del mercato? La principale differenza rispetto ai player storici sta nell’approccio: gli altri partono dall’hardware, per poi integrare servizi di pagamento forniti da terzi, con una filiera lunga, frammentata e più costosa. A-Tono, al contrario, parte dal pagamento e integra la fiscalità, gestendo end-to-end l’intera catena del valore con una soluzione proprietaria e interamente italiana. Tutto il processo è proprietario: lo SmartPOS è certificato A-Tono, il Gestore dei Terminali è interno, l’acquiring è svolto direttamente da A-Tono Payment Institute, Istituto di Pagamento vigilato da Banca d’Italia e acquirer diretto. L’integrazione tra POS e registratori telematici, obbligatoria dal 2026, rende cruciale la protezione dei dati fiscali e delle transazioni elettroniche. La grande differenza è che DropPOS /RT non è una soluzione software o “acceleratore”, ma un dispositivo omologato che integra nativamente tutte le funzioni richieste dalla normativa. Questo significa che i dati vengono raccolti, memorizzati e trasmessi esclusivamente tramite memorie sigillate e non compromettibili, garantendo il massimo livello di sicurezza e conformità. Con DropPOS /RT, A-Tono riafferma la propria missione “The world in your hand” introducendo sul mercato una soluzione facile, sicura, certificata e totalmente italiana.
