Festa della mamma, Airalzh e Coop insieme per la ricerca contro l'Alzheimer

L'iniziativa

Torna la campagna “Non Ti Scordar di Te” in favore di Airalzh Onlus. In occasione della Festa della Mamma si potrà acquistare una o più rose Kordana in vaso e, per ogni piantina, verrà devoluto 1 Euro all'associazione toscana con sede a Barberino di Mugello (Firenze)- l'unica a promuovere la ricerca medico-scientifica, a livello nazionale, sulla malattia di Alzheimer e altre forme di demenza- per sostenere la ricerca contro l'Alzheimer. Grazie a “Non ti scordar di Te”, anche Coop Italia rinnova il proprio impegno nel sostenere, assieme ad Airalzh Onlus, la ricerca.