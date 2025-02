ExoLab Italia chiude un round di Serie A da 5 milioni di euro

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership con ExoLab”, commenta Alessandro Scortecci, Chief Direct Investment Officer di CdP Venture Capital Sgr. “Gli esosomi di origine vegetale stanno emergendo come una frontiera rivoluzionaria nelle tecnologie e nelle scienze biomediche e, grazie alla ricerca avanzata condotta dal team di ExoLab, si distinguono come potenziale game changer nei settori cosmetico, nutraceutico e farmaceutico. Le loro straordinarie proprietà bioattive, unite all’elevata biocompatibilità, li rendono ideali per sviluppare applicazioni innovative volte a migliorare la salute e il benessere, aprendo nuovi orizzonti per mercati in continua evoluzione”.