Whirlpool lancia #thefeedingpost, la campagna per il Banco Alimentare 

La condivisione nell’era digitale è sempre più una consuetudine e, mai come in questo periodo, è d’abitudine immortalare su Instagram le proprie creazioni culinarie. Con la possibilità di trascorrere maggiore tempo a casa c’è infatti più voglia di cucinare e di pubblicare foto che ritraggono piatti invitanti, con hashtag dedicati che possano aumentarne la visibilità. E se, al di là dell’aspetto estetico, i contenuti dei nostri post potessero anche aiutare le persone bisognose? A causa della pandemia da Covid-19 molte persone si trovano oggi in seria difficoltà economica e le richieste ai Banchi Alimentari per aiuti alimentari crescono in modo esponenziale. Con questo obiettivo, a partire dal 15 giugno, Whirlpool lancia la campagna #TheFeedingPost grazie alla quale, per ogni post condiviso su Instagram con l'hashtag #TheFeedingPost e taggando @Whirlpool_Italia, l’azienda donerà l’equivalente di un pasto a Fondazione Banco Alimentare Onlus la quale distribuirà cibo alle associazioni caritative locali, comprese le mense per i poveri e le associazioni che consegnano pacchi alimentari a persone in difficoltà.