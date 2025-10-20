Toys Center al fianco di PizzAut nella realizzazione del progetto CasAUTentica

L'iniziativa, volta a favorire l'autonomia abitativa delle persone autistiche, sarà sostenuta attraverso una speciale linea di giocattoli firmati Playmobil
© Ufficio stampa
Continua la partnership tra Toys Center, catena retail leader in Italia nel mercato del giocattolo, e Fondazione PizzAut, creata nel 2017 da Nico Acampora con la vocazione di costruire opportunità di lavoro e autonomia per ragazzi autistici con i due ristoranti a Cassina de' Pecchi e Monza. Questa partnership si concretizza in una linea di giocattoli esclusivi, ma allo stesso tempo con un forte messaggio di inclusione, ideati e realizzati da Playmobil nel suo inconfondibile stile, disponibili nei punti vendita fisici e online di Toys Center.
Protagonisti di questa linea speciale, tutta da collezionare, sono il celebre PizzAutobus, un playset completo di personaggi per portare in tutte le case il profumo della pizza appena sfornata e le tre figure più iconiche dell'universo PizzAut, trasformate per l'occasione in compagni di gioco in miniatura: il Pizzaiolo, armato di pala in legno per sfornare pizze di ogni gusto, la Cameriera, pronta a prendere le ordinazioni e il fondatore Nico Acampora, con la sua barba lunga e gli occhiali rossi.
Per ogni prodotto acquistato, Toys Center donerà parte del ricavato a Fondazione PizzAut, sostenendo il progetto CasAUTentica, che si propone di creare spazi, come quello già esistente a Cassina De' Pecchi, in cui i ragazzi possano acquisire autonomia e indipendenza nella gestione di semplici attività quotidiane, preparandosi così al loro futuro. La donazione di Toys Center sarà pari a 2 euro per la vendita di ciascuno dei tre personaggi, disponibili al pubblico al prezzo di 4,99, e pari a 15 euro per la vendita di ciascun PizzAutobus, disponibile al pubblico al prezzo di 44,99.
"Da sempre in Toys Center crediamo che il gioco sia un mondo fantastico che va molto al di là del puro divertimento: una finestra sulle emozioni, un ponte tra le persone, un linguaggio universale che parla di relazioni, sorrisi e scoperte condivise. Con questa convinzione, siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con PizzAut e il nostro sostegno al progetto CasAUTentica: un modo per dimostrare come anche un gesto semplice come prendere in mano un giocattolo, o condividere con gli amici un momento di divertimento, possa diventare un atto concreto di inclusione per accompagnare tante ragazze e ragazzi autistici sulla strada verso l’autonomia", afferma Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore.
"CasAUTentica nasce dal desiderio di offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi uno spazio in cui possano essere autonomi, anche se non accompagnati dai loro genitori. CasAUTentica è un luogo dove possano sperimentare la libertà e l’indipendenza. Grazie a Toys Center, che, con la collaborazione di Playmobil, ha scelto di dedicare una linea speciale di giocattoli al nostro sogno, siamo più vicini a trasformare questo progetto in realtà. Ogni acquisto non è soltanto un dono, ma un vero e proprio mattone che contribuisce a costruire inclusione, autonomia e speranza", ha aggiunto Nico Acampora, Fondatore di PizzAut.
"La mission di Playmobil è da sempre ispirare i bambini e alimentare la loro immaginazione, facendoli diventare registi e attori delle proprie storie. Attraverso ambientazioni realistiche e personaggi rappresentativi della società contemporanea offriamo un'esperienza di gioco che incoraggia la socializzazione, il rispetto reciproco e l'apertura verso l'altro - evidenzia Luigi Carillo, Country Manager Playmobil Italia. - Collaborare a un’iniziativa come questa, che promuove l’inclusione e l’indipendenza di giovani ragazzi autistici, è risultato naturalmente coerente con i nostri principi. Con la nuova linea PizzAut vogliamo allargare gli orizzonti dei bambini, stimolare la consapevolezza del mondo che ci circonda e lasciarli liberi di abbattere barriere per costruire un futuro più aperto ed equo".