Tecnologia e sostenibilità: a Roma la seconda tappa dei Digital & Sustainability Awards di Tinexta InfoCert

Secondo Danilo Cattaneo, CEO di Tinexta InfoCert, la digitalizzazione non è solo un driver di innovazione, ma uno strumento essenziale per la sostenibilità ambientale: entro il 2026, solo l’estensione dell’uso della PEC in Italia potrà evitare l’emissione di oltre 107mila tonnellate di CO₂ e il taglio di 70.000 alberi. La fiducia digitale, ha ricordato Cattaneo, rappresenta oggi non solo un requisito tecnico ma anche un valore etico, legato a legalità, trasparenza e responsabilità ambientale.