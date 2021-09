ShortLab, pillole di economia

ENRICO BRIGNANO SI FA IN QUATTRO PER UN BUCATO IMPECCABILE - Enrico Brignano è il protagonista assoluto della nuova campagna online e offline di Dash PODs, diretta dal regista Paolo Genovese, in onda in tv a partire dal 29 agosto. Il comico, attore e showman romano interpreta i suoi “familiari”, dando voce a quattro diversi personaggi. Ognuno con il proprio modo di fare il bucato, derivato da anni e anni di passaparola e soluzioni rocambolesche. Dalla mamma italiana, affezionata ai metodi di una volta, allo zio “scienziato”, che conosce alla perfezione ogni tipo di formula per igienizzare, passando per la cugina artista particolarmente attenta ad estetica e tessuti, fino al cugino sportivo che contro i cattivi odori ricorre anche al pinzimonio.

SALONE DEL MOBILE 2021, IL DIRETTORE DEL GRUPPO MANDARIN: "ESEMPIO DI RIPARTENZA" - "La città è vivace, sono tornati gli ospiti internazionali – per lo più europei e mediorientali – e molti eventi animano gli spazi dal centro alla periferia". Sono le parole di Luca Finardi, direttore del gruppo Mandarin, in riferimento alla nuova edizione del Salone del Mobile 2021. "Questi primi giorni di Supersalone sono un bell’esempio di ripartenza. Mancano e mancheranno ancora per un po' gli ospiti orientali ma sono fiducioso che il percorso intrapreso sia quello vincente. Basti pensare che ad agosto abbiamo avuto un’occupazione superiore allo stesso periodo del 2019".



A2A SI TRASFORMA IN LIFE COMPANY E LANCIA UN PIANO STRATEGICO DA 16 MILIARDI IN DIECI ANNI - Un progetto di rebranding iniziato nell'ottobre del 2020 che porterà A2A, multi-utility italiana attiva nel campo dell'energia, a trasformarsi in una Life Company. Non più una società che fornisce servizi al cittadino ma un soggetto che si prende cura della vita delle persone rispondendo alle necessità degli stili di vita contemporanei. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso, il presidente Patuano e l'ad Mazzoncini hanno iniziato a lavorare a un progetto di sviluppo decennale con investimenti previsti per 16 miliardi di euro. Una decisione che arriva in un momento storico decisamente favorevole per il mercato dell'energia: grazie al Next Generation Eu e alle politiche previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati messi sul tavolo 63 miliardi di euro per la transizione ecologica e quasi 33 miliardi di euro per le infrastrutture. "Il nostro obiettivo è resettare completamente il ruolo dell'azienda", ha commentato Carlotta Ventura, direttrice comunicazione, sostenibilità e responsabile Affari regionali di A2A, "e prima di riuscirci, occorreva darle un posizionamento che fosse sufficientemente semplice per raccontare qual è l'obiettivo industriale, riuscendo a essere chiari verso i nostri stakeholder, la comunità finanziaria, gli azionisti, i clienti, i fornitori ma soprattutto i nostri 13mila dipendenti".



PATENTI NAUTICHE, VISITE MEDICHE IN AUTOSCUOLE E AGENZIE DI PRATICHE AUTO: E' LEGGE - Nautica, visite mediche per i rinnovi o il rilascio delle patenti nelle scuole nautiche, autoscuole e studi di consulenza automobilistica. Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni del 29 luglio, si dà un più capillare servizio sul territorio a una platea potenziale di circa un milione di diportisti. "Un esempio di vera semplificazione – commentano Emilio Patella e Giuseppe Guarino, rispettivamente Segretario nazionale delle Autoscuole e Scuole nautiche e degli Studi di consulenza automobilistica e nautica Unasca – che avvicina un servizio importante per i tanti diportisti italiani o chi lo voglia diventare e si appresta perciò a conseguire la patente nautica. Ringraziamo i componenti della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati che sin dal marzo scorso hanno recepito l’importanza di questa proposta di cui Unasca è stata promotrice e che ha poi preso forma in un emendamento, al Dl Semplificazioni, votato lo scorso 20 luglio. Un segnale di attenzione per i diportisti, per il quale Unasca ringrazia le forze politiche e il governo".

CALABRIA STRAORDINARIA: LA REGIONE PUNTA SUGLI ELEMENTI DISTINTIVI PER PROMUOVERE IL TURISMO - Uno storytelling esperienziale e inedito a partire dai Marcatori Identitari Distintivi (Mid), ovvero quegli elementi caratterizzanti dell’eredità naturalistica, storica, artistica, culturale, enogastronomica di un territorio, che rendono la regione un unicum fruibile e suggestivo in tutti i mesi dell’anno. Parte da qui “Calabria Straordinaria” della Regione Calabria, progetto-quadro di comunicazione strategica e riposizionamento nazionale e internazionale dell’immagine complessiva dei territori calabresi. Con questa ambizione prende il via il racconto inedito di una Calabria emozionale e di fatto inesplorata, basato sull’attività di ricerca, sulla messa in rete e sulla capitalizzazione di una eredità regionale, fatta di Marcatori Identitari Distintivi e di Eventi Identitari Distintivi (Eid), vendibili a diversi target di viaggiatori fino a oggi non intercettati in modo strategico e sistematico. L’obiettivo a medio termine è quello di costruire e promuovere una vera e propria Carta dei 100 Marcatori Identitari Distintivi della Calabria.

SATISPAY ACQUISISCE ADVISOREAT ED ENTRA NEL MONDO DEL WELFARE AZIENDALE - Dopo aver cambiato il concetto di mobile payment, l'azienda italiana Satispay si prepara a rivoluzionare anche il welfare aziendale con la sua prima acquisizione. Si tratta della startup AdvisorEat, realtà fondata nel 2017 da Stefano Travaglia che ha messo a punto un servizio pensato per consulenti aziendale e professionisti che, tramite l'app dedicata, selezionano e consigliano i migliori ristoranti - dallo street food agli stellati - permettendo agli iscritti di accumulare punti da convertire in voucher o gift card. Al momento sono 800 i ristoranti convenzionati, distribuiti in olter 40 province italiane. "Questa operazione rappresenta un punto di svolta per il nostro team", ha dichiarato Travaglia. "Mettendo a fattore comune le forze e le competenze, il nostro progetto troverà spazio per crescere come non avremo mai immaginato finora". Anche il Ceo di Satispay Alberto Dalmasso si dice soddisfatto della possibilità di "portare sul mercato soluzioni capaci di rispondere sempre di più all’evoluzione delle politiche aziendali in tema di cura dei propri collaboratori, anche alla luce delle nuove modalità di lavoro". Nell’operazione ha agito come legal advisor per Satispay lo studio Bird&Bird, mentre AdvisorEat è stata assistita da Orrick. L’acquisizione è stata perfezionata con lo Studio Notai Associati Ricci e Radaelli.

PATENTI IN STALLO, UNASCA: 360MILA FOGLI ROSA IN SCADENZA NEL 2021 - Un cambio di passo necessario quello auspicato da Unasca - Unione autoscuole e studi di consulenza automobilistica, per permettere a 359.165 persone munite già del foglio rosa, valido per un massimo di sei mesi, di poter sostenere l'esame di guida. Di questi, circa 210mila sono in scadenza il 30 ottobre, 146mila prorogati al 31 dicembre e solo 43 in scadenza nel 2022. I tempi di attesa previsti sono di quattro mesi, che diventeranno cinque quando il personale della Motorizzazione andrà in ferie nel mese di agosto. Sulla base degli statini attivi, la provincia più in difficoltà risulta quella di Como, che avrebbe bisogno di otto mesi per smaltire 5394 persone in attesa della prova pratica. Secondo il segretario nazionale Emilio Patella, "serve una proroga che sia slegata dallo stato di emergenza nazionale. Inoltre, occorre sbloccare gli esaminatori in quiescenza, che hanno avuto il via libera con il Milleproroghe ma che ancora non possono tornare in servizio. Infine, Unasca chiede che la figura dell'esaminatore sia slegata da altri compiti svolti negli uffici della Motorizzazione: solo così si eviterà che la situazione attuale resti cristallizzata".

MAD FOR SCIENCE, IL CONCORSO PER I LICEI CHE GUARDA ALL' AGENDA ONU 2030 - Mad for Science, il primo concorso nazionale rivolto ai 1600 licei scientifici e classici con percorso a curvatura biomedica sui temi della ricerca scientifica. I singoli licei possono presentare un progetto di ricerca su uno degli obiettivi dell'agenda 2030 dell'Onu che vorrebbero implementare presso il proprio laboratorio di istituto. Una giuria nazionale di altissimo profilo sceglierà i due migliori classificati, che verranno premiati con l’implementazione del biolaboratorio (per un valore massimo rispettivamente di 50.000 e 25.000 euro) e la fornitura dei relativi materiali di consumo (fino a un massimo rispettivamente di 5.000 e 2.500 euro all’anno per 5 anni a partire dall’anno 2021). Il progetto - giunto quest’anno alla 5° edizione - è promosso dalla Fondazione DiaSorin, presieduta da Francesca Pasinelli. “Il grado di educazione scientifica delle ragazze e dei ragazzi italiani è, da tanti anni, inadeguato alla complessità del mondo in cui viviamo e inferiore a quello registrato nei Paesi più avanzati. Allo stesso tempo tanti giovani ricercatori italiani sono riconosciuti tra i migliori in campo internazionale. Per questo occorre recuperare il terreno perduto e sostenere di più le tante eccellenze della ricerca italiana investendo soprattutto sulla scuola dove i ragazzi incontrano per la prima volta la scienza”. È questo l’auspicio di Giorgio De Rita, Segretario Generale della Fondazione Censis, intervenuto alla tavola rotonda di presentazione dell'iniziativa.

UN NUOVO ADVISOR IN AMBITO LITIGATION FUNDING - È nata la LFAA – Litigation and Financing Arrangement Advisory-, società che opera nel litigation funding, creata dalla sinergia fra FGALEX, Società tra Avvocati, L'esprit De L'Ilot, società di consulenza francese, e professionisti di primario livello quali Daniela Saitta, in qualità di Presidente della neonata società, Stefano Previti, Managing Partner di Studio Previti, e Salvatore Pino, Senior partner dello Studio Legale Gulotta-Varischi- Pino. La nuova realtà opererà, quale advisor, nell’ambito dell’acquisto e gestione di crediti originati da contenziosi di natura risarcitoria attivati o attivabili da attori terzi che non dispongono delle necessarie risorse, o comunque non vogliono impiegare le stesse, nell’attivare e coltivare i relativi contenziosi. Il compito della società sarà quello di fare lo scouting delle posizioni attive, svolgere la due diligence, elaborare proposte di investimento sulle posizioni attive da sottoporre agli investitori, gestire le posizioni attive acquistate anche coordinando l’attività dei professionisti incaricati e incassare i crediti incorporati nelle posizioni attive al termine dei relativi procedimenti o in occasione della conclusione di transazioni.



FORTE VILLAGE VACCINA TUTTO IL SUO TEAM - Anche quest'anno Forte Village si distingue per una ripartenza all'insegna della più totale sicurezza. Venerdì scorso è stato vaccinato tutto il personale grazie ad un progetto pilota che ha permesso - grazie all'organizzazione di voli dedicati - di portare il team a Monaco di Baviera, dove è stato somministrato il vaccino della Biontech-Pfizer. A questo progetto si aggiunge l'ulteriore investimento per l'upgrading del protocollo CovidProtection, diventato l'anno scorso un case study a livello internazionale, che per la stagione 2021 prevede al momento del check in il test antigenico nasofaringeo ad elevatissima sensibilità e, se necessario, il test molecolare basato sulla RT-PCR (Reverse Transcription-Polimerase Chain Reaction). Misure che, abbinate alle caratteristiche naturali del resort, lo rendono un'enclave naturale in cui trascorrere una vacanza in assoluta libertà.

RCH: NEL 2020 OLTRE 23 MILIONI DI FATTURATO, 34 NUOVE ASSUNZIONI E INGRESSO SUI MERCATI ESTERI - Una crescita costante, sana e sostenibile. RCH ha comunicato i risultati per l’anno 2020 che hanno registrato un fatturato che supera i 23 milioni di euro, con un margine operativo lordo (ebitda) che si attesta a 2,7 milioni di euro. Nonostante il quadro di profonda incertezza legato alla crisi sanitaria, l’azienda ha continuato a investire anche nell’acquisizione di nuove risorse professionali. Con i 34 nuovi inserimenti del 2020, il gruppo conta attualmente su 110 dipendenti. Il 2020 si è contraddistinto anche per un rafforzamento della presenza internazionale dell’azienda: all’apertura di una filiale RCH in Germania, nel luglio 2020, si è affiancato l’ingresso nel mercato francese. La crescita di RCH nel 2020 è stata sostenuta da una strategia estremamente dinamica che ha permesso di rispondere rapidamente alle nuove esigenze evidenziate dal mercato, nonostante il blocco della domanda del settore avvenuto durante il lockdown. Il lancio di piattaforme di servizi dedicate ai concessionari per la gestione da remoto delle soluzioni cassa telematiche (RCH Smart Control) e lo sviluppo di app digitali (RCH Smart Control) per semplificare e ottimizzare il lavoro degli esercenti (RCH Smart Order) hanno contribuito in modo significativo a determinare i risultati positivi dell'esercizio fiscale 2020. Notevoli, infine, gli investimenti effettuati nelle attività di Ricerca e Sviluppo che sempre nel 2020 si sono attestati al 10% del fatturato. Per il 2021 RCH ha stimato un incremento del fatturato del 20% e un aumento dell’organico aziendale anch'esso stimato al 20%.

SAS GLOBAL FORUM 2021: CURIOSITÀ E INNOVAZIONE PORTANO A NUOVE RISPOSTE - Dal 25 al 26 maggio in arrivo il principale evento internazionale dedicato agli analytics e all’intelligenza artificiale. Organizzato da SAS, leader negli analytics, con la collaborazione dagli sponsor Diamond Accenture, Deloitte, Intel e Microsoft, SAS Global Forum 2021 è dedicato a manager, data scientists, professionisti IT e alle menti più curiose degli analytics. Sono più di 22.000 i partecipanti dell’edizione dello scorso anno. L’evento vedrà sul palco l’esperienza di aziende internazionali che mostreranno come le più recenti tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI), Machine Learning e Cloud Analytics, unite alla curiosità, siano in grado di risolvere le sfide di business e di migliorare la vita delle persone. "SAS Global Forum è dedicato a tutti coloro che sono curiosi di utilizzare gli analytics per fare grandi cos - ha affermato Dina Duhon, Conference Chair di SAS Global Forum 2021 e Credit Risk Modeling Director and Decision Science di BMO Financial Group - Dai keynote informativi e sessioni user-driven al Student Symposium e l’Innovation Hub, ci sono numerose opportunità per imparare, scoprire e connettersi".

IL MINISTRO GARAVAGLIA INCONTRA L'ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AFFITTI BREVI (AIGAB) - Quanto vale in Italia il settore dei cosiddetti affitti brevi che interessano sempre più persone che viaggiano per piacere, lavoro, motivi culturali o sanitari? Complessivamente 10 miliardi, a fronte di un patrimonio di 6,3 milioni di seconde case inutilizzate, circa 700mila immobili presenti nel circuito del vacation rental, di cui 200mila gestiti da aziende come Italianway, CleanBnB, Altido, Wonderful Italy e Sweetguest. Top player che nell’ottobre 2020 hanno dato vita ad AIGAB-Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi per dare adeguata rappresentanza istituzionale agli operatori professionali del settore. Le istanze dell’intera categoria sono state presentate a Roma, al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Marco Celani, Presidente AIGAB, e Francesco Zorgno, che siede nel Direttivo dell’Associazione, hanno condiviso con il Ministro i punti chiave di “un modello di ricettività sostenibile in grado di intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori, meglio di altri segmenti”.

APPELLO DI TIRRENIA PER GIORGETTI: "DUE ORE PER EVITARE LA CRISI" - La Tirrenia ha scritto un appello al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti nel quale si dice che "senza l’accordo di ristrutturazione di CIN, Tirrenia in A.S., come sancito dall’Attestatore, primario professionista terzo ed indipendente, recupererebbe forse fra il 10% ed il 19% del proprio credito di 180 milioni di euro, quindi una cifra fra 18 e 34 milioni di euro, ma non subito fra diversi anni e senza alcuna garanzia. La nostra offerta, accettata dai Commissari di Tirrenia in A.S. e supportata dall’intervento del Gruppo Europa Investimenti, primario investitore italiano, con un investimento di 63 milioni di euro, prevede il pagamento di 23 milioni di euro subito, di 20 milioni di euro nel corso del piano e di altri 101 milioni di euro entro il 2025, garantiti da ipoteche sulle navi, per un totale pari all’80% del credito ovvero 144 milioni di euro". "A quanto ci scrivono i Commissari il Ministro del MISE, Giancarlo Giorgetti, avrebbe autorizzato l’accordo subordinatamente al rispetto di talune condizioni -si legge ancora nell'appello- alcune delle quali risultano ostative al rilascio dell’attestazione oltre che alla firma finale dell’accordo stesso perché evidenziano profili di palese illegalità esponendo Tirrenia in AS, CIN e l’investitore a rischio di commettere reati di bancarotta. Non possiamo credere che, dopo aver raggiunto un accordo su un rimborso pari all’80% del credito con garanzie reali sulle navi, ampiamente capienti, il MISE abbia posto condizioni di questa gravità che non renderebbero possibile l’omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Milano. Siamo certi della buona fede del MISE e confidiamo in un suo immediato intervento risolutore considerato che in gioco c’è il futuro di 6.000 famiglie ed anche il credito di Tirrenia in AS. L’accordo è pronto per la firma"

RIPARTIRE DOPO IL COVID, FINARDI (MANDARIN): “IL BOOST DEI RICAVI DELL'HOTELLERIE GRAZIE A FOOD&BEVERAGE DI ALTO LIVELLO” - “L’estate in arrivo sarà buona soprattutto per quegli hotel che sono posizionati in destinazioni leisure, in mete sul mare in primis. Anche se location alternative, come ad esempio il Lago di Como, dove anche noi abbiamo a disposizione un Mandarin Oriental, potranno comunque godere di buoni volumi di turismo, tra luglio e settembre. In generale mi aspetto però un 2021 ancora difficile, purtroppo", così a Pambianco Hotellerie Luca Finardi, area vice president operations Mandarin Oriental Hotel Group e general manager Mandarin Oriental Milan fa un'analisi delle problematiche del settore dell'hotellerie e delle opportunità per ripartire: in primis i vaccini, ma anche, spiega Finardi, sarà necessario dare al cliente un'offerta di altissima qualità, a partire dal food&beverage: "Spero che grazie a un'importante campagna vaccinale si possa ripartire". Fin da ora, però, sottolinea il Gm di Oriental, è necessario sfruttare le aperture: "Già l’anno scorso abbiamo lavorato benissimo con il food&beverage perché c’era una voglia straordinaria di uscire e divertirsi. E ovviamente il plus fondamentale è il mangiare o fare l’aperitivo stando en plein air, come accade anche al Ristorante Seta del Mandarin Oriental Milano, dove la cucina è anche premiata da 2 stelle Michelin".

DAL 4 ALL'8 MAGGIO LA FESTA PER GLI AMICI A 4 ZAMPE CON IL "FESTIVAL MAXI ZOO" - Maxi Zoo vuole celebrare la gioia che i pet portano nella vita delle persone con un grande evento aperto a tutti: il “Festival Maxi Zoo”, un ricco palinsesto che, da martedì 4 a sabato 8 maggio. A dare il via alla kermesse, un incontro con Maxi Zoo, Isabella Pratesi Direttore Conservazione di WWF Italia ed il conduttore Edoardo Stoppa sull’importanza di adottare una nuova cultura della sostenibilità. Nel corso delle giornate poi si alterneranno diversi ospiti: l’educatore cinofilo Dottor Dog, l’esperta veterinaria Sarah Maggi e l’etologa felina Paola Melfi risponderanno a interrogativi e curiosità sugli amici animali, condividendo buone pratiche per migliorare il rapporto con il proprio animale domestico ed accudirlo al meglio. Al “Festival Maxi Zoo” ci sarà spazio anche per il sorriso con il divertente appuntamento con il pet influencer Federico Santaiti. Per assistere al Festival sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook @maxizooitalia all’orario indicato nel calendario.

SICUREZZA STRADALE, IN ITALIA LA COMMISSIONE EUROPEA SCEGLIE UNASCA - Unasca diventa referente per l’Italia nella Carta Europea della Sicurezza Stradale. L’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, con questa investitura, diventa soggetto di coordinamento di tutti i progetti di sicurezza stradale sviluppati nel nostro Paese, che aspirino ad essere pubblicati sul sito della Carta ed entrare nel catalogo delle best practice europee. L’ufficialità è arrivata la scorsa settimana da Matthew Baldwin, vicedirettore generale della DG Move, la direzione generale per la mobilità e i trasporti dell’Unione europea. Aderiscono alla Carta europea della sicurezza stradale, enti pubblici, locali e nazionali, imprese, organizzazioni che si impegnano a sviluppare e condividere campagne e progetti di sicurezza stradale, ma solo uno di questi soggetti diventa “staffetta” nazionale. "Siamo onorati – dichiara il Presidente di Unasca Antonio Datri – di essere stati selezionati. Un grande risultato che ci ripaga degli investimenti e degli sforzi che l'Associazione porta avanti da diversi anni per ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel contesto europeo. Incrementiamo la rete internazionale di collegamenti con i più importanti interlocutori della sicurezza stradale e potremo presentare le nostre campagne e iniziative sul sito della Commissione europea".

WEB TAX , DLA PIPER : SENZA UN'AZIONE COORDINATA INCERTEZZE E RISCHI PER LE AZIENDE - È quanto emerso durante il sesto Tax Day organizzato da DLA Piper , dedicato ai principali trend di fiscalità internazionale. Problematiche globali come la tassazione dell'economia digitale necessitano di soluzioni globali. Senza un approccio condiviso a livello OCSE o almeno a livello di Commissione Europea, la permanenza in vita della Digital Services Tax italiana (o imposta sui servizi digitali) rischia di creare incertezze operative e possibili contenziosi per il contrasto con le Convenzioni contro le doppie imposizioni e la stessa nostra carta costituzionale. Ad oggi ci sono oltre 30 Paesi che hanno adottato soluzioni unilaterali, creando una situazione non più gestibile per le aziende, anche in termini di compliance. L'evento e Stato aperto da un keynote speech della prof.ssa Fabrizia Lapecorella , Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del MEF e presidente designata del Fiscal Affairs Comitato dell' OCSE , Secondo la which “ Ci troviamo a un punto di svolta Nelle negoziazioni in sede OCSE sulla riforma del sistema fiscale internazionale e sulla tassazione dell'economia digitale. Dopo alcune difficoltà, stiamo riscontrando un rinnovato slancio nella discussione, che può portare una conclusione di questo lungo percorso avviato nel 2015. Il momento chiave sarà il prossimo incontro dei ministri finanziari del G20 e dei governatori delle banche centrali, previsto a luglio: questo è il termine entro cui si cercherà di trovare una soluzione cd consensus based ”.

Al centro dei lavori il “Pillar One” e il “Pillar Two ” proposti dall'OCSE , i lavori delle Nazioni Unite, della Commissione UE e la riforma fiscale americana Yellen - Biden , di cui si teme anche la retroattività , aspetti sui quali si sono confrontati anche Nicoletta Savini , Global Head of Tax di TIM , e Pietro Antonini , Group Tax Director di Autogrill.

Nella successiva tavola rotonda, presieduta da Pamela Palazzi, Head of Tax di SKY Italia , si è parlato dell'introduzione della Digital Services Tax in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, con il punto di vista portato dai professionisti di DLA Piper di diverse sedi europee: Giovanni Iaselli (Milano), Raphael Bera (Parigi), Carlos Rodriguez (Madrid) e Matt Davies (Londra).

" Nella fiscalità internazionale si assiste ad una fiera di ovvietà, su tutte quella che occorre adeguare i modelli di tassazione all'economia digitale, che oggi, come afferma l'OCSE, è diventata l'economia tutta; L'ulteriore corsa dell'economia digitale durante la pandemia ha reso ulteriormente chiara la necessità di individuare una soluzione comune, volta a limitare il proliferarsi di azioni individuali e disomogenee, e riequilibrare la corretta allocazione dei profitti tra i Paesi. Manca tuttavia una direzione concreta e un first mover, che forse sarà l'amministrazione Biden con la proposta Yellen di minimum tax globale per i grandi gruppi ” , commentano Antonio Tomassini e Christian Montinari , partner DLA Piper e responsabili del dipartimento Tax in Italia.

Il secondo appuntamento del VI Tax Day di DLA Piper si terrà il 27 maggio e sarà dedicato alle misure fiscali post COVID-19, al transfer pricing e alle nuove sfide per i modelli di business e per la mobilità dei lavoratori nell'epoca della pandemia.

RED CIRCLE ENTRA IN PLANET FARMS - Red Circle Investments , la società di investimenti di Renzo Rosso , fa una nuova incursione nel mondo ' green ' e investe in Planet Farms , società attiva nel ' vertical farming ', un sistema di coltivazione verticale unico al mondo che permette di coltivare, in modo innovativo e sostenibile, ortaggi dalle migliori proprietà nutrizionali. Nata da un progetto di ricerca e sviluppo, Planet Farms vanta la costruzione della più grande 'vertical farm' d'Europa a Cavenago, nei pressi di Milano, una delle più grandi al mondo, e la più avanzata a livello di tecnologia e automazione, in grado di produrre insalata in foglia ed erbe aromatiche risparmiando il 95% dell'acqua e il 90% del suolo rispetto alle coltivazioni tradizionali, senza le sostanze chimiche come pesticidi e diserbanti. "L'agroalimentare può offrire grandi opportunità in termini economici, occupazionali e sociali, anche e soprattutto per i giovani, e rappresentare un tassello fondamentale per la ripartenza dell'Italia - ha commentato Renzo Rosso - Mi piace investire in progetti che reinventano il futuro e il mondo di Planet Farms sposa qualità, valori nutrizionali, e utilizzo responsabile delle risorse ”.



RINASCE LO STORICO MARCHIO “ LEOPARD ” NEI CANTIERI SEVEN STARS - Dopo l'acquisizione del Cantiere di Tombolo (PI), Seven Stars Marina & Shipyard riporta sul mercato il celebre marchio “ Leopard Yachts ” con un nuovo modello da 36 metri . Un progetto che è espressione di un nuovo modo di interpretare la cantieristica navale, prediligendo la produzione di yacht custom made volti a soddisfare le esigenze del cliente, che si distinguono dalla produzione industriale in serie. Sullo storico Canale dei Navicelli , che collega Pisa con il porto di Livorno, l'operazione di ripartenza del marchio prevederà investimenti per produrre nuove linee di imbarcazioni di dimensioni differenti per rispondere alle aspettative di nuovi armatori. Ogni progetto sarà personalizzato ad hoc sul cliente, coinvolgendo competenze diverse e un gruppo di lavoro articolato ed eterogeneo, dagli ingegneri agli architetti navali, fino agli artigiani realizzati. Oltre al nuovo 36 metri Che sarà la prima imbarcazione ad Essere Prodotta, Sono in PROGETTAZIONE Anche a causa yacht da 24 e 46 metri.L'ideazione has been affidata al progettista Andre Bacigalupo e allo studio che porta il suo nome, già progettista di molti modelli di successo del marchio Leopard, e allievo di Paolo Caliari che disegnò il primo modello del brand made in Italy. Un progetto votato ad esaltare l'italianità continuità nel mondo, ponendosi in con quanto realizzato dalla proprietà precedente, secondo la tradizione della cantieristica navale dell'area litoranea della Toscana.



STYLEFULNESS COME DIVENTARE CONSAPEVOLI DEL PROPRIO STILE E TRASFORMARLO IN UNO STRUMENTO DI FELICITÀ - Liberare i talenti di ciascuno attraverso un percorso di coaching, ecco la sfida di Stylefulness® l'idea ideata da Tania Mazzoleni , una vita nello scouting di bellezza e talento e un presente di ricerca per scoprire l'immagine e le daily routine di stile più giuste per ciascuno. L'obiettivo è identificare insieme un nuovo punto di equilibrio fra la testa , dove nasce il desiderio di cambiamento, il cuore , sorgente della consapevolezza, lo spirito , con le idee ei valori, e il corpo , che porta agli sguardi il nostro essere. In una vita in continua trasformazione, il baricentro va ridefinito ogni giorno: il percorso di Stylefulness ® identifica un metodo per far assomigliare la propria essenza a ciò che si mostra e sentirsi meglio, più sicuro, pronte a confrontarsi su nuovi terreni e ad affrontare nuove sfide. Ogni percorso è componibile con pacchetti personalizzati per ogni budget ed esigenza, sono declinazioni della Stylefulness ® e convergono tutti verso lo stesso obiettivo: raggiungere una nuova consapevolezza , strada decisiva per trovare la propria forma di felicità .

NASCE UNASSYST , INSIEME PER VALORIZZARE IL RUOLO DI EXECUTIVE ASSISTANTS E OFFICE PROFESSIONALS - Dalle esperienze condivise in un anno di pandemia nasce Unassyst , una nuova associazione no profit a supporto di una figura professionale tipicamente femminile, che abbina capacità organizzative e di project management a soft skill come empatia, assertività , cooperazione e pragmaticità . L'obiettivo è valorizzare il ruolo di Executive Assistants e Office Professionals . L'idea nasce da quattro donne: Valentina Agnello, Chiara Azzarello, Dedi Bellotti e Irene Cutrona, accomunate da una vasta esperienza, da grande progettualità e passione. La pandemia ha acuito la già marcata disparità di genere in ambito professionale. Dei posti di lavoro andati persi, il 98% appartiene alle donne, che ancora una volta patiscono le conseguenze più gravi e sono costrette in gran numero a rinunciare alla propria autonomia. Unassyst si rivolge a più di 55.000 professionisti in Italia che ricoprono questo ruolo, di cui il 99,5% è costituito da donne. Azzarello, Dedi Bellotti e Irene Cutrona, accomunate da una vasta esperienza, da grande progettualità e passione. La pandemia ha acuito la già marcata disparità di genere in ambito professionale. Dei posti di lavoro andati persi, il Unassyst si rivolge a più di

LA RESILIENZA DELL'OUTDOOR IN ITALIA, LE PREVISIONI 2021 - Human Company , il gruppo specializzato in ospitalità all'aria aperta, ha lanciato la nuova edizione del suo Osservatorio sul Turismo Outdoor (camping, camping village, agriturismo, rifugi di montagna): nonostante la crisi il comparto in Italia si dimostra resiliente. Nella prossima stagione estiva sono previsti tra 45 ei 49 milioni di presenze - per il 55% italiane - nelle strutture all'aria aperta in Italia. Secondo i due scenari delineati dal report sul possibile andamento della domanda per l'estate 2021 dell'outdoor, inteso nel suo perimetro più ampio, ovvero quello che include oltre a camping, camping village ospitalità all’aria aperta, ha lanciato la nuova edizione del suo village, agriturismo, rifugi di montagna): nonostante la crisi il comparto in Italia si dimostra resiliente. Nella prossima stagione estiva sono previsti tra e villaggi turistici, anche rifugi montani e agriturismi, il calo dei volumi nazionali del segmento si attesta fra il -14% e il -22% , in confronto ai dati pre- Covid . In generale la tensione verso il ritorno alla normalità del viaggio è visibilmente presente sul mercato e un confronto con la passata stagione estiva evidenzia come, in un contesto di maggiore sicurezza e tranquillità dal punto di vista sanitario, le persone vogliano “muoversi”.

" MEET US" LE PMI SBARCANO NEGLI STATI UNITI - La Camera di Commercio Italiana a Miami ( Italy-America Chamber of Commerce Southeast ) presenta un evento esclusivo, su piattaforma digitale, dedicato alle PMI italiane interessate ad accedere al mercato degli Stati Uniti , con un focus specifico sui settori arredo-casa ed agroalimentare. L'evento, gratuito ed in lingua italiana, presenterà esperti di settore e testimonianze di manager ed imprenditori che dialogheranno sui più importanti aspetti strategici e operativi relativi all'espansione su un mercato di grande importanza per l'export italiano come quello degli USA. Gli Stati Uniti, infatti, dopo Germania e Francia rappresentano il terzo compratore di prodotti italiani per un valore di 49,5 miliardi di dollari nel 2020 . Una terza giornata conclusiva -organizzata su una piattaforma modalità digitale all'avanguardia- sarà dedicata agli incontri individuali in speed meeting tra le PMI registrate e gli esperti: un'esclusiva opportunità di consulto mirato alle proprie esigenze. Programma dell'evento: 21 aprile ore 15:00 - 18:30 seminario su settore arredo-casa e contract / 22 aprile ore 15:00 - 18:30 seminario su settore agroalimentare, vini e bevande / 23 aprile ore 15:00 - 19:00 incontro individuale tra PMI registrati e gli esperti invitati come relatori. Nel Sud Est degli Stati Uniti sono presenti 280 filiali di aziende italiane che danno lavoro direttamente a 12.000 addetti. L'export italiano nella regione ha avuto un valore complessivo di 5,7 miliardi di dollari nel 2019 .

La partecipazione delle PMI italiane è gratuita ed include la sessione informativa del settore di pertinenza e la giornata di incontri individuali con i relatori. Maggiori informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito: https://bec.iaccse.com/meet-us/

PISCINE CASTIGLIONE, OBIETTIVO 2021: AUMENTARE LA RETE VENDITA - Se la pandemia ha provocato un rallentamento mondiale nel settore delle piscine pubbliche e per hotel, le richieste per il mercato privato sono invece aumentate sensibilmente. Come sostiene Roberto Colletto , CEO di Piscine Castiglione : “Mentre molti progetti di piscine pubbliche e hospitality in giro per il mondo hanno subito degli slittamenti, siamo orgogliosi del grande lavoro fatto dai concessionari di Piscine Castiglione e dei risultati di crescita raggiunti in Italia. Il 2021 si preannuncia come un altro anno record per il settore delle piscine per privati, per questo vogliamo sostenere la crescita allargando la nostra rete Concessionari con nuovi professionisti ". Piscine Castiglione ha così chiuso il 2020 con un fatturato che aumenta in doppia cifra e con un 40% di crescita degli ordini rispetto a tutti Un'onda che non si ferma dato che anche il 2021 si sta profilando come un'annata storica con un + 60% rispetto agli ordini del primo bimestre 2020. Un vero e proprio boom confermato anche dai dati del sito Piscine Castiglione passato dalle 12 mila richieste di due anni fa alle 22 mila del 2020. Numeri che spingono Piscine Castiglione ad investire per il rafforzamento della propria rete vendita.

LA VOCE DELLA RADIO, SELEZIONATE 23 SCUOLE IN 19 REGIONI - Al via il progetto “ La Voce della Radio ”, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con VoicebookRadio.com , emittente romana nata all'interno del Liceo Scientifico JF Kennedy di Roma, e ad oggi start-up di successo a livello internazionale nel mondo delle web-radio. Rivolto alle scuole secondarie di II grado, “La Voce della Radio” è diventato l'obbiettivo di quello di unire tutte le scuole d'Italia per creare un'unica redazione radiofonica nazionale , ospita agli studenti un'opportunità formativa che contribuisce a contrastare concretamente il fenomeno della dispersione scolastica. Dopo una selezione prima, la Commissione de “La Voce della Radio” ha individuato 23 scuole in 19 regioni d'Italia che possono partecipare ad un percorso di formazione, tramite webinar , che coinvolgerà sia il tutor di riferimento di ogni istituto che gli studenti. Il percorso sarà finalizzato alla preparazione di 12 profili professionali : redattori, speaker, tecnici del suono, registi, videomaker, marketing e commerciale, amministrazione, grafici, segreteria di edizione, station manager, editing audio, website building.

A FIASCONARO IL PRESTIGIOSO REWARD TOP 100 PRODUCTS DI GAMBERO ROSSO E CLASS EDITORI - Nel corso del Milano Marketing Festival 2021 , l'azienda dolciaria Fiasconaro ha ricevuto il prestigioso Reward Top 100 Products di Gambero Rosso e Class Editori “per la sua autenticità ed impegno nel portare avanti una tradizione di famiglia ”. Un riconoscimento importante che premia la continuità e il successo imprenditoriale della Famiglia Fiasconaro nel segno dell'Artigianalità , della valorizzazione del Territorio e della Qualità senza compromessi. Una storia nata dalla visione del padre, Mario Fiasconar o, che da una piccola gelateria, ricordata ancora oggi per le sue deliziose granito agli agrumi prepara con il ghiaccio delle neviere delle alte madonie , ha dato vita ben presto alla pluripremiata pasticceria Fiasconaro e al primo nucleo dell'azienda. "Questo importante riconoscimento premia la determinazione e l'entusiasmo che da sempre hanno distinto il nostro impegno, il mio e quello dei miei fratelli Fausto e Martino, nel portare avanti la visione imprenditoriale di nostro padre Mario, fra tradizione e innovazione, ma sempre in modo coerente con i valori della nostra azienda ”, ha commentato il Maestro Nicola Fiasconaro.

FT TOP 1000 A MAGGIOR CRESCITA: ITALIANWAY SI CONFERMA SI CONFERMA PMI PMI DI RIFERIMENTO NEL SETTORE SHORT RENTAL - SHORT RENTAL - Per il secondo anno di seguito Italianway , pmi innovativa prop-tech del settore turismo-hospitality e primo player italiano degli affitti brevi per numero di immobili contrattualizzati (oltre 1800 tra appartamenti, chalet, dammusi, trulli, ville e residenze d'epoca) e destinazioni attivate (più di 150 in tutta Italia) è stata inserita dal Financial Times nella classifica delle aziende TOP 1000 a maggior crescita aggregata (CAGR) nel triennio 2016 -2019. “Italianway - commenta l'AD Marco Celani - ha avuto nel periodo in questione una crescita in assoluto del Italianway pmi innovativa prop-tech del settore hospitality player italiano degli contrattualizzati (oltre 1800 tra appartamenti, chalet, dammusi , trulli, ville e residenze d'epoca) e destinazioni attivate (più di 150 in tutta Italia) è stata inserita dal CAGR ) nel triennio 2016-2019. “ Italianway - commenta l'AD Celani Travel & Leisure europea, unica pmi innovativa italiana del settore short 159% , posizionandosi tra le prime 25 aziende della categoria Travel & Leisure europea, unica pmi innovativa italiana del settore short rental. Senza il Covid e nelle stesse condizioni del 2019 - prosegue Celani - avremmo chiuso il 2020 con un gross booking value di 30 milioni . Facendo rete con oltre 130 partner siamo diventati il ​​primo network italiano degli affitti brevi e aumentata la nostra capacità ricettiva del + 111% : nonostante le incognite che ancora permangono, puntiamo a 25 milioni di prenotazioni per il 2021 ”. noleggio . Senza il Covid e nelle stesse condizioni del 2019 - prosegue Celani - avremmo chiuso il 2020 con un gross booking value di

A ROMA TAXI GRATIS PER OVER 80 CHE DEVONO RAGGIUNGERE I CENTRI DI VACCINAZIONE - Una corsa gratis in taxi per tutti gli ultraottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-19. E 'l'occasione che dal 10 marzo viene offerta ai residenti del comune di Roma dalla Fondazione ANIA attraverso il progetto “ Ti accompagno io ”, realizzato con la collaborazione della Cooperativa Radiotaxi 3570 , dell'Associazione Indagini3 , della Fondazione Univerde e con il Patrocinio di Roma Capitale Covid-19. E’ l’opportunità che dal 10 marzo viene offerta ai residenti del comune di Roma dallaANIAUniverde . Le persone che hanno più di 80 anni e non possono contare su nessuno che le accompagni ad effettuare il vaccino contro il Covid-19, non farsi altro che telefonare al numero 06 3570 e richiedere un taxi presente di essere un ultraottantenne solo che deve raggiungere un centro di vaccinazione Covid-19. Una volta saliti sulla vettura, basterà mostrare il certificato di prenotazione del vaccino con l'indicazione del centro da raggiungere e un documento che dimostri la propria età. Il cliente non dovrà corrispondere alcuna cifra all'autista e potrà usufruire dello stesso servizio anche al ritorno. Il progetto “Ti accompagno io” è stato fortemente voluto dal settore assicurativo italiano che, attraverso l'attività della Fondazione ANIA, promuove da oltre 17 anni Covid-19, non dovranno far altro che telefonare al numeroCovid-19. Una volta saliti sulla vettura, basterà mostrare il certificato di prenotazione del vaccino con l’indicazione del centro da raggiungere e un documento che dimostri la propria età. Il cliente non dovrà corrispondere alcuna cifra all’autista e potrà usufruire dello stesso servizio anche al ritorno. Il progetto “Ti accompagno io” è stato fortemente voluto dal settore assicurativo italiano che, attraverso l’attività della Fondazione ANIA, promuove da oltre 17 anni iniziative di protezione e assistenza alla popolazione ed è perfettamente in linea con tutte quelle azioni che sono nel DNA del settore assicurativo.

DIPLOMAZIA E PUBLIC POLICY PER LE PROFESSIONI DEL FUTURO - POLICY PER LE PROFESSIONI DEL FUTURO - Sono aperte le iscrizioni per il nuovo Executive Master “ Diplomatic Prospettive diplomatiche, economiche e strategiche in scenari globali Economic and Strategic Perspectives in Global Scenarios ” alla School of Management dell'Università LUM nella meravigliosa Villa Clerici sede del Campus di Milano. Il nuovo master ha lo scopo di formare nell'immediato, figure professionali dotate di conoscenze ed interdisciplinari nei processi di public diplomacy , rivolgendosi a profili che già operano in questo mondo, o che aspirano ad avvicinarsi e contaminarsi al mondo diplomatico. Case- studies , relazioni e funzioni consolari, diplomazia culturale, economica, sicurezza internazionale, intelligence , Clerici sede del Campus di Milano. Il nuovo master ha lo scopo di formare nell’immediato, figure professionali dotate di conoscenze complesse ed interdisciplinari nei processi di diplomacy lobbying , cooperazione sanitaria e delle politiche pubbliche sono solo alcune delle materie che si arricchiranno il percorso formativo. L'executive master è diretto dal Vice Presidente dell'Unione dei Consoli in Italia ( UCOI ) Dott. Mattia Carlin , e dal Prof. Marco Bacini , mentre il Coordinamento Scientifico è stato affidato all'Ing. Pietro Bonfiglio . Illustri personalità compongono la facoltà tra le quali l'on. Massimo Garavaglia attuale Ministro del Turismo) a cui è affidata la docenza di Politica Internazionale, l'Ambasciatore Umberto Vattan i , l'Ambasciatore Carlo Marsili , l'Ambasciatore Gaetano Cortese , il Console onorario Guido Bastianelli , il Generale Francesco Ippoliti , Leonardo Iacovelli , e ancora Michele Pavan , l'On. Matteo Luigi Bianchi , il Prof. Francesco Manfredi . A presiedere il Comitato Scientifico il Magnifico Rettore dell'Università LUM Prof. Antonello Garzoni .

ARMADIOVERDE CHIUDE UN ROUND DA 2,6 MILIONI DI EURO - Per armadioverde , il primo marketplace italiano della moda second hand , l'anno 2021 inizia con grande entusiasmo e soddisfazione grazie alla chiusura di un round pari a 2,6 milioni di euro guidato da Growth Capital , primo advisor italiano specializzato in aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per startup e PMI innovative. Nella partecipazione al round a | impacte - Avanzi Etica SICAF EUVECA SPA ha giocato un ruolo di vitale importanza trasformando armadioverde in società benefit. Il fondo, noto per il suo supporto allo sviluppo e la crescita di startup italiane innovative, ha come obiettivo primario quello di puntare su aziende capaci di creare valore positivo dal punto di vista sociale, ambientale e culturale per la collettività. Investire in progetti sostenibili e appoggiare il loro sviluppo nel tempo è sempre più di interesse per il mercato tanto che a contribuire al round ci sono anche quattro imprenditori italiani che hanno creduto nella visione e nelle capacità di espansione di armadioverde: Simone Canclini , CEO della C .Tessile SpA e Presidente della Fondazione del Tessile Italiano; Andrea Di Bella , fondatore e CEO di Mhart; Arcangelo D'Onofrio startup italiane innovative, ha come obiettivo primario quello di puntare su aziende capaci di creare valore positivo dal punto di vista sociale, ambientale e culturale per la collettività. Investire in progetti sostenibili e appoggiare il loro sviluppo nel tempo è sempre più di interesse per il mercato tanto che a contribuire al round ci sono anche quattro imprenditori italiani che hanno creduto nella vision e nelle capacità di espansione di armadioverde: CancliniCEO della C.Tessile S.p.A. e Presidente della Fondazione del Tessile Italiano; founder e CEO di Mhart; , fondatore di Temera; Christian Bracich , fondatore di CPENG. Non ultimo il round si compone anche del finanziamento dal gruppo Banco BPM , che da anni si dedica alla ricerca di realtà capaci di portare vera innovazione. founder di Temera; BracichCPENG. Non ultimo il round si compone anche del finanziamento dal gruppoBPM

ADESSO È POSSIBILE SEPARARSI ONLINE - Cercare un accordo di separazione, divorzio, o affidamento dei figli sarà più semplice e potrà essere fatto dai partner - anche con i legali - dal divano di casa, con il tablet o il cellulare. Nasce, infatti, a Torino, Una delle prime startup italiane di innovazione digitale nel Settore legale e ODR (controversie online risoluzione ), Bluebird Progetto srl . La startup , creata da un team di avvocati e mediatori italiani, a prevalenza femminile, insieme ad un gruppo di esperti internazionali di ADR e ODR e con l'ausilio di DNDG , una software house torinese di rilievo internazionale, pubblica online la sua piattaforma che prende il nome di “ DI-VISIONI ”, Visitabile all'indirizzo di-visioni.bluebirdproject.it/home. Un primo servizio gratuito di orientamento permette agli utenti, rispondendo a poche, semplici domande, di valutare quale percorso preferire per avviare la propria separazione (in Comune, in Tribunale, con la negoziazione assistita, ecc.), In base alla propria situazione personale. Una volta deciso come procedere, anche con l'aiuto delle pagine di approfondimento e di possibili incontri - tutti rigorosamente virtuali - con avvocati, mediatori, psicologi ed esperti, il sistema offre la possibilità, a costi ridotti e restando comodamente seduti sul divano di casa , di compilare tutti i documenti necessari a procedere in Comune o in Tribunale.

AI CAMPIONATI DEL MONDO DI CORTINA LA FORST È LA “BIRRA UFFICIALE DELLO SCI” - FORST È LA “BIRRA UFFICIALE DELLO SCI”- Anche per la stagione invernale 20/21 Birra FORST conferma e intensifica la sua presenza nel mondo degli sport invernali, sempre al fianco degli atleti della Nazionale italiana. Il forte legame con la FISI l'hanno portata a essere “Birra ufficiale dello Sci”, partecipando alle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino , in tutte le tappe italiane più importanti della stagione, dalla Val Gardena all'Alta Badia, da Madonna di Campiglio a Bormio. Inoltre, in occasione dei Campionati del Mondo di Sci Alpino , Birra FORST è National Partner di Cortina 2021 FORST conferma e intensifica la sua presenza nel mondo degli sport invernali, sempre al fianco degli atleti della Nazionale italiana. Il forte legame con la Campiglio a Bormio. Inoltre, in occasione dei FORST è e parteciperà all'evento con una forte visibilità istituzionale nel cuore di Cortina e in prossimità del tracciato di gara. La visibilità dell'azienda è stata ulteriormente rafforzata in televisione, sulla carta stampata ed in tutto il mondo online, grazie a una continua campagna pubblicitaria di lancio della nuova FORST 0,0%, che vede la birra analcolica di casa FORST, affiancata dal Campione di Sci Peter Fill , in qualità di testimonial. "Da anni siamo vicini agli atleti della Nazionale e alla FISI con i quali condividiamo la passione per la montagna, la vicinanza ed il conseguente rispetto alla natura, le nostre origini, un impegno costante ed un forte spirito di squadra", ha spiegato Cellina von Mannstein di Birra FORST. FORST 0,0%, che vede la birra analcolica di casa FORST, affiancata dal Campione di SciFillMannstein FORST.

FOCUS PRESENTA LA NUOVA ACADEMY PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE - Parte con nuove iniziative rivolte a studenti, insegnanti e utenti il 2021 di Focus, il brand del Gruppo Mondadori leader nella divulgazione scientifica, punto di riferimento per i temi di scienza e attualità. Dal prossimo mese prenderà il via la Focus Academy, il nuovo progetto firmato Focus e Focus Storia volto ad avvicinare i ragazzi delle classi secondarie di secondo grado alla scienza e alla storia attraverso attività formative online. Al centro del nuovo anno, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030, cuore di un percorso di sensibilizzazione a 360°. "Per Focus sposare gli Obiettivi dell'Onu è quasi naturale visto che riguardano la salvaguardia del nostro Pianeta, il progresso scientifico e tecnologico, la qualità della vita umana", spiega Raffaele Leone, direttore di Focus e Focus Storia. Le classi iscritte all’Academy si collegheranno una volta a settimana, per quattro settimane, con le redazioni di Focus e di Focus Storia, per vivere in diretta la realizzazione di un giornale di divulgazione scientifica e storica. Anche Focus Junior, il brand per i bambini dagli 8 ai 12 anni che vogliono divertirsi scoprendo il mondo in modo nuovo e intelligente, sposa l’Agenda Onu proponendo per la Focus Junior Academy laboratori didattici digitali di giornalismo. Ai docenti, infine, sono destinati una serie di webinar e monografie di Focus Scuola, il mensile che affianca gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado con i migliori consigli di pedagogia e didattica, per approfondire i temi collegati all’Agenda Onu 2030 e le didattiche innovative, attraverso idee e buone pratiche da esperti del settore.

LINO BANFI DIVENTA CUOCO E CHEF PER TODIS - Con il claim “LA CUCINA DI LINO: Ci siamo fatti in due per esservi ancora più vicini”, l’attore comico più amato dagli italiani è il protagonista della nuova campagna di comunicazione di Todis, insegna italiana controllata dalla cooperativaPAC2000A Conad, operante nella grande distribuzione organizzata di prossimità. La campagna, la cui direzione creativa è firmata dalla direzione marketing Todis e dall’agenzia Gerundio, si sviluppa su una mini-serie di 4 spot video e 12 radio. Gli spot vedono protagonista proprio Lino Banfi che recita contemporaneamente la parte del cuoco Grembiulino e dello Chef Zagarià giocando con quattro dialetti: romanesco, campano, siciliano e pugliese, accompagnando così con la sua verve inconfondibile e in modo divertente i clienti all’ acquisto dei prodotti all’interno degli oltre 250 punti vendita di Todis distribuiti nel Centro Sud Italia. “La campagna farà da apripista, inoltre, al lancio di un contest che coinvolgerà i nostri clienti in una sfida ai fornelli”, ha dichiarato Sara Pifferi, Responsabile Marketing Todis. Il contest, che partirà a metà marzo, sarà strutturato in due fasi. La prima vedrà i clienti Todis impegnati nella preparazione di una ricetta: una giuria interna selezionerà la foto-ricetta migliore per ogni regione dove l’insegna è presente. La seconda vedrà i vincitori della prima fase sfidarsi in video ricette e il migliore si aggiudicherà il titolo di: "Asso dei fornelli". La campagna, online e in onda per tutto il 2021, è pianificata sui canali social e web: google e you tube di Todise sulle principali testate radiofoniche.

BERTOLOTTO CRESCE CON L'ACQUISIZIONE DELLA PIACENTINA GARDESA - Completata da parte di Bertolotto S.p.A. l'acquisizione di Gardesa, storico e riconosciuto marchio a livello mondiale di porte blindate. La firma dell'accordo è avvenuta a Cortemaggiore (PC) il 30 dicembre tra Claudio Bertolotto e i rappresentanti di Assa Abloy, il gruppo svedese leader globale nelle soluzioni di accesso, che dal 2008 era proprietario dell'azienda. Bertolotto S.p.A. incorpora così la totalità della produzione di porte blindate Gardesa, rilevandone la struttura, gli impianti produttivi, gli edifici e mantenendone la forza lavoro. Un'operazione che porta l'azienda di Torre San Giorgio (CN) a consolidare e ampliare il suo ruolo di riferimento nel mondo delle porte italiano e internazionale, completando la gamma dei propri prodotti con la linea

dedicata alla sicurezza dell’ingresso. “Siamo felici di questa unione perché, oltre a riconoscere la forza del marchio Gardesa che ci renderà più forti sui mercati, - dichiara Claudio Bertolotto, Amministratore Delegato - sappiamo di condividere i valori di una tradizione che è alla continua ricerca di qualità per un prodotto che veste

e arreda le case dei nostri clienti. E non nascondo l’orgoglio di far tornare nel nostro Paese un brand che nasce e cresce in Italia. La nostra sfida è affiancare le competenze di due realtà

ODSTORE, LA GARA SOLIDALE PER I BAMBINI DEL CENTRO CLINICO NEMO - È terminata l’iniziativa solidale più dolce che ci sia promossa da ODS. Nei mesi di novembre e dicembre chi ha acquistato dolcetti e cioccolatini presso i 60 negozi della catena di prodotti dolciari ODStore, ha dato la possibilità di fare una donazione a favore del Centro Clinico NeMO, il centro clinico ad alta specializzazione, pensato per il trattamento delle malattie neuromuscolari, come la SLA, la SMA e le Distrofie Muscolari, patologie che oggi riguardano in Italia oltre 40mila persone e che, purtroppo, sono ancora molto complesse da trattare. La campagna “Sì Donare rende felici!" è stata l’iniziativa promossa da ODS che ha regalato Lindor al latte a tutti coloro che hanno aderito donando un euro in cassa. L’intero ricavato dell’iniziativa è stato interamente devoluto al progetto Ambulatorio dell’Affettività del Centro Clinico NeMO: con questa terza campagna ODS in meno di 42 giorni ha raggiunto grazie ai propri clienti golosi il traguardo di 70mila euro, per dare continuità e sviluppo al progetto dell’Ambulatorio. Il fondatore del brand Mauro Tiberti ringrazia tutti i collaboratori e i clienti di ODS per l’impegno e la passione dimostrata in questa iniziativa. L'ambulatorio che ha beneficiato della raccolta supporta i più piccoli nell'affrontare tutto il percorso di malattia, dalla prima diagnosi, alle importanti decisioni sulle scelte terapeutiche, all’impatto che lunghe degenze, controlli periodici frequenti, esami e cicli di riabilitazione hanno sulla qualità di vita personale. L’Ambulatorio si prende cura anche del nucleo familiare, mettendo al centro il benessere emotivo delle mamme, dei papà e dei fratelli che affrontano l’esperienza della malattia. L’Ambulatorio affianca l’intera famiglia nel percorso di cura, che inizia in reparto e continua fino al rientro a casa, accompagnando i bimbi nella vita di tutti i giorni. l team dell’Ambulatorio conta cinque psicologi e un counselor, che lavorano in équipe con gli altri specialisti del Centro NeMO: dai terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, ai terapisti respiratori, ai logopedisti, ai fisiatri e agli pneumologi. L’équipe è coordinata dal neuropsichiatra infantile.

PARMACOTTO FUORI DAL CONCORDATO CON DUE ANNI DI ANTICIPO - Parmacotto - l'azienda leader del cotto - chiude il concordato con due anni di anticipo, confermando il suo percorso di crescita: con un fatturato che taglierà nel 2020 il traguardo dei 100 milioni, 240 dipendenti e quattro stabilimenti produttivi - San Vitale Baganza (PR), Felino (PR), Pratopiano (PR) e Marano (PR) -, per l'azienda italiana è in atto una “nuova” fase con obiettivi ambiziosi, come lo sviluppo a livello internazionale e nuovi investimenti in ottica 2020-21. "Grazie a un team di manager di alto livello, siamo riusciti a raggiungere un risultato così importante. La mia soddisfazione è di aver salvato un marchio italiano leader, da oggi si liberano nuove prospettive, racconta Giovanni Zaccanti, Presidente Parmacotto da marzo 2018. E sulle prospettive future a tracciare la strada è Andrea Schivazappa, Amministratore Delegato Parmacotto: "Fin dall’inizio abbiamo puntato sul miglioramento della qualità dei nostri prodotti sia dal punto di vista tecnologico che delle materie prime. Avevamo un progetto, sapevamo che il marchio era forte e spendibile. Oggi abbiamo un piano industriale che prevede investimenti di circa 25 milioni di euro; tra i nostri obiettivi vogliamo ampliare le sedi produttive in Italia e costruire uno stabilimento negli Stati Uniti, dove nell’aprile 2019 abbiamo acquisito Cibo Italia, ora Parmacotto LLC".

BERICAH PREMIA I COLLABORATORI NELL'ANNO DELLA PANDEMIA - Bericah, azienda leader nella commercializzazione e distribuzione di guanti medicali monouso, ha deciso di premiare i collaboratori, per l’impegno profuso durante quest’anno, con uno stanziamento di 150mila euro, in media oltre 6mila euro a collaboratore. Nella consapevolezza che la pandemia ha inciso profondamente sulle nostre vite sino a modificare le tradizioni delle imminenti festività. Tale premio comprende una serie di benefici, come per esempio: screening quindicinale con tamponi molecolari, assicurazione medica COVID19, piano welfare aziendale, una busta paga completa e aggiuntiva nel mese di dicembre. Vantaggi che consentiranno a ogni collaboratore, partecipe degli sforzi che l’azienda ha fatto quest’anno, di sentire che al suo fianco c’è un’azienda forte che lo tutela.



L’AZIENDA DOLCIARIA FIASCONARO PRESENTA IL NUOVO SITO WEB - Fiasconaro, azienda dolciaria di Castelbuono (PA), presenta il suo nuovo sito, online all’indirizzo www.fiasconaro.com. Una piattaforma di forte impatto emozionale, sia grazie al video introduttivo, elemento centrale della navigazione che rievoca la preparazione del panettone vista attraverso gli occhi di un bambino, sia grazie alla cromia della Homepage e nelle diverse sezioni. Il sito si sviluppa nelle due macro aree dedicate alla storia e ai prodotti dell’azienda Fiasconaro, coinvolgendo il visitatore in un’avventura multisensoriale alla scoperta di sapori antichi e genuini, tipici solo della Sicilia. Un viaggio multimediale che racconta la favola della Famiglia Fiasconaro e i valori del suo dna imprenditoriale: il rispetto della tradizione, della natura e dei suoi tempi, ma anche il forte legame dell’azienda con il territorio, la rigorosa artigianalità dei suoi prodotti e la valorizzazione delle persone e della loro professionalità.

RISPARMIARE CON IL CASHBACK TUTTO L'ANNO (ANCHE ONLINE) - In queste settimane si parla molto di cashback, che è stato annunciato come parziale rimborso sulle spese di Natale. Il meccanismo si applica solo agli acquisti nei negozi fisici, ma non riguarda solo questo periodo dell'anno. Ci sono piattaforme e app, tra cui Spiiky, che attraverso il cashback garantiscono un risparmio tutto l’anno su molte spese, sia nei negozi fisici che negli e-commerce. Lo strumento di pagamento in questo caso sono le shopping card e il risparmio può arrivare anche al 40% della cifra in questione. I negozi in cui spendere sono di tutti i tipi, dalle principali catene della GDO ai negozi alimentari di qualità, in cui è possibile fare la spesa online e prepararsi ai festeggiamenti per il Natale. Nella settimana del Black Friday con le shopping card si possono fare acquisti online su MediaWorld, Zalando, Footlocker, Asos e Feltrinelli (solo per citarne alcune) e si risparmia sugli sconti.

CRAI RACCONTA LE STORIE DEGLI ITALIANI DURANTE LA PANDEMIA - Crai lancia il nuovo format di comunicazione firmato dall’agenzia Mosquito. Intitolato “Storie a chilometro vero”, svela, con un taglio asciutto da reportage, storie piccole e grandi intercettate in tutta Italia, e raccontate in prima persona dai protagonisti. Le loro voci fuori campo guidano lo spettatore in un universo di azioni, sentimenti e accadimenti, facendogli vivere esperienze tanto semplici quanto toccanti. Il programma inizia con otto video, di 90 secondi ciascuno, entro la fine del 2020, preludio di un racconto che si snoderà e amplierà negli anni a venire. La prima storia in ordine di apparizione è ambientata a Sedrina, un piccolo comune di 2.500 abitanti nel cuore della zona rossa di Bergamo e provincia.

COSA VUOI DI PIÙ DALLA VITA? AMARO LUCANO - È stato presentato il 19 novembre il nuovo libro di Francesco Vena, proprietario di Lucano 1894, ed Emiliano Maria Cappuccitti (HR Director Coca-Cola HBC Italia): “Cosa vuoi di più dalla vita? Amaro Lucano: storia di un'Italia dal bicchiere mezzo pieno”. A trent’anni dal lancio del celebre spot, gli autori ripercorrono la storia di un’Italia “dal bicchiere mezzo pieno”, di un Paese animato da sogni e speranze oggi più che mai, in un’era in cui qualcosa è cambiato per tutti. Un viaggio tra passato e presente, con aneddoti divertenti e flashback, che narra anche le origini del celebre Amaro Lucano e di una famiglia lucana, la Famiglia Vena, diventata una delle più importanti realtà aziendali nella produzione e commercializzazione di spirits.

ANGELO STICCHI DAMIANI CONFERMATO PRESIDENTE DELL'ACI - L’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha confermato Angelo Sticchi Damiani nella carica di presidente per il quadriennio 2021-2024, con oltre il 94% dei voti. Leccese, ingegnere civile e stimato progettista di infrastrutture stradali, Sticchi Damiani è al suo terzo mandato al vertice dell’associazione degli automobilisti italiani. Sotto la sua presidenza, l’Aci ha cambiato passo, a partire dall’impulso alla digitalizzazione del PRA, oggi l’amministrazione pubblica più avanzata nella dematerializzazione dei documenti e nella semplificazione dei servizi a utenti privati e operatori professionali, con l’80% delle operazioni richiedibili da remoto, via mail o PEC. Sforzo enorme che si affianca alla progressiva attuazione del Documento Unico che unifica la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà. Ormai sono inoltre digitali quasi tutti i servizi di ACI per l’automobilista.

PROGRAMMA INVEST USAID: 10 MILIONI DI DOLLARI PER LE IMPRESE ITALIANE - Gli Stati Uniti erogheranno 10 milioni di dollari di sovvenzioni ad aziende italiane, americane e internazionali presenti in Italia attraverso il programma Invest di USAID, che "consentiranno a ciascuno dei beneficiari di usare al meglio le proprie competenze nella lotta contro il covid-19". Lo ha dichiarato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Lewis M. Eisenberg in un incontro via web con alcune aziende, dal titolo "Gli Usa al fianco dell'Italia nella lotta al covid-19". "Alcuni di voi - ha detto Eisenberg - useranno le sovvenzioni come capitale di avviamento per attrarre ulteriore capitale privato, che verrà investito in aziende italiane che producono attrezzature mediche, terapie, vaccini e forniture sanitarie. Altri utilizzeranno i fondi per fornire assistenza tecnica alle aziende italiane che ampliano o convertono le loro operazioni per produrre dispositivi di protezione individuale e altre forniture di cui l'Italia ha bisogno per combattere la pandemia".

ADOPT ME, LA LA CAMPAGNA DELLA FONDAZIONE CAPELLINO PER AIUTARE GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE - La pandemia sta mettendo a dura prova i canili e i gattili, oltre che i tanti volontari che vi operano. Si è creata una situazione di emergenza dovuta al minore numero di cani e di gatti che vengono adottati: si rischia un sovraffollamento delle strutture. La Fondazione Capellino, organizzazione filantropica senza scopo di lucro, con la campagna AdoptMe si propone di supportare quanti decidono di creare un nuovo legame per la vita adottando un gatto o un cane, offrendo loro un mese gratis di alimenti Almo Nature e donandone la stessa quantità a un animale ancora in attesa di una nuova famiglia tramite la collaborazione con oltre 70 tra rifugi e associazioni di protezione animali in tutta Italia. Con i profitti generati da Almo Nature, che investe per diventare un'azienda a impatto zero sulla biodiversità entro il 2030, la Fondazione finanzia in maniera indipendente non solo questo, ma tutti i progetti messi in atto per raggiungere i suoi obiettivi.

SELFIESTREET: IL NUOVO PROGETTO DI MICHELE CASCAVILLA - Si chiama Selfiestreet l’ultimo progetto lanciato da Michele Cascavilla. L’imprenditore nel 2014 ha fondato Lenzuolissimi ed è diventato famoso anche per avere realizzato il copripiumino commissionato da Silvio Berlusconi per il 65esimo compleanno del Presidente Putin o, tra gli altri, quello della "Pace" raffigurante la stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un. Alla realizzazione del progetto parteciperà una cordata di professionisti composta da uomini della finanza e un avvocato molto famoso nel mondo digital. “Selfiestreet rivoluziona il classico autoscatto fatto attraverso smartphone, tablet o più banalmente allo specchio, da postare poi sui social network” spiega Cascavilla in un’intervista a “Donna moderna”. Il programma si concretizzerà nelle città più prestigiose del mondo e darà voce alle persone comuni. Metterà in vetrina storie di vita vera in modo innovativo e futuristico, in modo da rompere gli schemi con stile.

BRAZZALE NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE MONDIALE DEL LATTE - Nel corso dell’assemblea generale del 2 novembre, Piercristiano Brazzale, amministratore delegato di Brazzale spa, è stato eletto Presidente della Federazione internazionale del latte (Fil-Idf), il più importante organismo mondiale del settore, cui aderiscono, da oltre 60 Paesi, tutti gli attori della filiera: agricoltori, trasformatori, cooperative, industrie, università, centri di ricerca, governi, rappresentanti dei ministeri competenti (salute, agricoltura) e numerose altre organizzazioni. La Federazione rappresenta il mondo del latte presso le organizzazioni intergovernative (Fao, Oms, Onu e Oie), i governi nazionali e gli enti sovranazionali come l’Unione europea. L’elezione è arrivata dopo dieci anni di intenso lavoro in diversi Comitati tecnici di Fil-Idf, passando attraverso il ruolo di Responsabile Ambiente dal 2015 al 2018, per poi assumere, nel 2018, quello di Coordinatore tecnico-scientifico. È la prima volta che un rappresentante italiano viene chiamato a ricoprire questo prestigioso e decisivo ruolo.

PALUMBO SUPERYACHTS, PRIMA EDIZIONE DEL "THREE-DAY PRIVATE EVENT"- La prima edizione del Palumbo Superyachts – Three-Day Private Event si è conclusa sabato 24 ottobre, segnando l'inizio di un percorso in crescita che mira a raccontare l’azienda, la modalità con cui vengono realizzati i modelli e il percorso che ha portato la società a essere leader mondiale nel settore nautico. Per tre giorni, alla Palumbo Superyachts Ancona, è stata data l'opportunità inedita di toccare con mano il lavoro svolto dall’azienda, un network internazionale di cantieri che mantiene però un forte senso di appartenenza al proprio territorio. I team commerciali e tecnici hanno accolto i visitatori nel pieno rispetto della normativa di prevenzione e protezione dal covid e li hanno introdotti nella dimensione Palumbo Superyachts. Gli open day hanno rappresentato un momento di convivialità in un contesto che ha saputo valorizzare le potenzialità di otto nuove costruzioni marchiate ISA, Columbus ed Extra che (insieme a Mondomarine) appartengono alla galassia di Palumbo Superyachts, accomunate dalla qualità e continuità stilistica tra spazi interni ed esterni.

A2A LANCIA CON SUCCESSO UN BOND DA 500 MILIONI EURO - A2A ha lanciato l'emissione di un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro della durata di 12 anni. Lo comunica la società, sottolineando che il bond è destinato a investitori istituzionali "a valere sul programma Euro medium term notes aggiornato il 28 luglio (e integrato con supplemento del 20 ottobre)".

Le obbligazioni sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,471% e avranno un rendimento annuo dello 0,671% e una cedola dello 0,625%, con uno spread di 85 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. La cedola "è la più bassa mai ottenuta da emittenti italiani corporate per obbligazioni con scadenza superiore ai 10 anni", spiega la società. Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e ne sarà chiesta l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 28 ottobre, data in cui è atteso il regolamento del prestito obbligazionario. Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sarà assegnato un rating da parte delle agenzie Moody's e S&P. L'emissione, aggiunge A2A, "è in linea con la strategia finanziaria finalizzata alla massima efficienza in termini di incremento della durata media del debito di gruppo, riduzione del costo medio di indebitamento, ottimizzazione delle scadenze, e a una gestione proattiva del funding volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali".



ENI TRA LE DIECI MIGLIORI AZIENDE PER REPORT DI SOSTENIBILITÀ - L'Eni è stata inclusa, per il secondo anno consecutivo, tra le dieci aziende con la migliore reportistica di sostenibilità nell'analisi del World business council for sustainable development (Wbcsd), classificandosi tra i Top performer. L'edizione di quest'anno ha coinvolto 158 aziende di diversi settori. Nell'analisi del Wbcsd l'Eni è citata come esempio di good practice in ambito "Sustainability governance", per la chiara descrizione dei ruoli e delle responsabilità del consiglio di amministrazione e dei comitati sulle tematiche di sostenibilità, in particolare sul clima. Tra gli elementi valutati positivamente anche la distinzione tra ruoli gestionali a livello centrale e locale e la distinzione tra gli obiettivi di sostenibilità del piano di incentivazione di breve termine e di quello a lungo termine dell'amministratore delegato. "Siamo orgogliosi di questo risultato - sostiene l'ad Claudio Descalzi - che conferma il valore delle nostre iniziative per la sostenibilità, frutto di un percorso avviato nel 2014 con il lancio di un nuovo modello di business, di una nuova mission e di una strategia di lungo termine al 2050 che coniuga sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e sociale con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica".

GRANDVISION ITALIA LANCIA IL PROGETTO PER PREVENIRE LA CECITÀ - GrandVision Italia, in occasione del Mese della Vista, ha lanciato due campagne social di responsabilità sociale per combattere la cecità evitabile. Non tutti sanno che nel mondo ci sono oltre 36 milioni di persone cieche e il 75% di loro avrebbe potuto evitare questa condizione se avesse potuto farsi visitare e accedere alle cure esistenti. Per questo il retailer internazionale nel settore dell'ottica ha ideato un progetto a supporto di Sightsavers Italia Onlus, l’organizzazione internazionale che attraverso la prevenzione e la cura delle malattie degli occhi lotta contro la cecità evitabile in oltre 30 Paesi in via di sviluppo.

Tutti possono partecipare alla campagna, è sufficiente pubblicare su un profilo social (Facebook o Instagram) una foto o un video che ritragga il soggetto mentre si sta sforzando di vedere qualcosa: per esempio al ristorante, quando non riesce a leggere il menù o a casa, quando non mette a fuoco le parole del libro che sta leggendo, o mentre si sforza di scorgere il viso di chi lo sta salutando dall’altro lato della strada. È poi necessario taggare @sightsaversit e @grandvisionitaly e inserire gli hashtag #GuardaComeVedo #SightsaversItalia #GrandVisionItalia. Per ogni foto pubblicata con l’hashtag #GuardaComeVedo verrà effettuata una donazione a Sightsavers Italia Onlus per finanziare i loro progetti contro la cecità evitabile.

UNICREDIT, ACCORDO CON PWC PER L’ACCESSO AL SUPERBONUS - UniCredit ha intrapreso un accordo per favorire l’accesso al Superbonus 110%, che introduce agevolazioni fiscali con la possibilità di ottenere un credito di imposta del 110% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. Il gruppo bancario ha stipulato una partnership con PwC TLS: l'obiettivo è rendere immediato l'iter per condomini, privati e imprese che intendono usufruire dei vantaggi previsti dal Decreto Rilancio.

L’accordo tra UniCredit e PwC TLS prevede, attraverso una piattaforma tecnologica dedicata, una consulenza sugli aspetti tecnici e fiscali per tutte le fasi del processo. Il servizio è finalizzato all'analisi e alla verifica della completezza e congruità di tutta la documentazione prevista dalla normativa e dai decreti attuativi del ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle Entrate: attestati di prestazione energetica, APE (a inizio e a fine lavori), asseverazione tecnica, visto di conformità. Sono previste inoltre consulenze progettuali sui lavori che i clienti intendono eseguire e verifiche sull'effettiva esecuzione degli stessi, fino all'assistenza sul trasferimento del credito d'imposta maturato dal cassetto fiscale del cliente a quello di UniCredit.

I condomini, i privati e le imprese edili, come previsto dalla normativa vigente, possono inoltre ottenere un bonus fiscale collegato alle spese di consulenza, che sono comunque offerte ai clienti di UniCredit già a condizioni dedicate.

FONDIMPRESA FINANZIA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DI MICRO E PICCOLE IMPRESE - Il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, ha presentato il nuovo Avviso 2/2020: si tratta di uno stanziamento di 10 milioni di euro destinati al finanziamento della formazione dei lavoratori di tutte le micro e piccole imprese che aderiscono a Fondimpresa. Ogni azienda avrà a disposizione un contributo aggiuntivo al proprio Conto Formazione per un importo compreso tra 1.500 e 3.500 euro, che potrà utilizzare per supportare l'upskilling e il reskilling dei propri lavoratori. Sono inclusi anche i dipendenti che al momento si trovano in cassa integrazione e gli apprendisti per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal contratto.

Le aziende potranno delegare il pagamento dei fornitori individuati per l’attività di formazione direttamente a Fondimpresa, evitando così di anticipare i costi del piano formativo. "L'Avviso 2/2020 è un’opportunità importante per micro e piccole imprese. Abbiamo per le mani uno strumento innovativo, ideato a sostegno della fase di ripresa delle imprese e del Paese in un periodo di emergenza sanitaria", ha commentato il presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto.

EXPO DI DUBAI: TALARICO FORNITORE UFFICIALE DI CRAVATTE AL PADIGLIONE ITALIA - Le cravatte Talarico volano a Dubai per rappresentare una delle eccellenze del made in Italy all'Esposizione Universale al via il primo ottobre del prossimo anno. Il celebre marchio è infatti stato scelto come fornitore ufficiale per la cravatta esclusiva del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai e sarà il regalo ufficiale per tutti i Capi di Stato che lo visiteranno. Le cravatte, in edizione limitata e in due diverse versioni, valorizzano il logo della partecipazione italiana alla prima Esposizione Universale nel mondo arabo con un ricamo in oro su sfondo blu. Realizzate in seta jacquard pregiata proveniente dalle seterie comasche, le cravatte sono un esempio dell'eccellenza della manifattura del nostro Paese che si riflette anche nel claim di Padiglione Italia ''La Bellezza Unisce le Persone''. Già in passato le cravatte Talarico hanno fatto mostra di sé in importanti eventi istituzionali internazionali tra i quali i summit per il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europeo nel 2014 e il G7 di Taormina nel 2017. Talarico è orgogliosa di rappresentare il made in Italy in un evento che sarà il primo di rilevanza globale dopo la pandemia e che coinciderà con una fase di rilancio dell'economia nazionale anche attraverso l'export.

NASCE FLORENCE, POLO PRODUTTIVO PER L'ABBIGLIAMENTO DI LUSSO - Il progetto prende vita attraverso l'acquisizione da parte del consorzio guidato da VAM Investments e Fondo Italiano d'Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC) delle aziende toscane Giuntini, Ciemmeci Fashion e Mely's Magliera, già eccellenze nella produzione di abbigliamento di lusso per i top brand della moda italiana e internazionale. La nuova società Florence, controllata al 65% dai fondi e al 35% dalle famiglie fondatrici delle tre aziende, presieduta da Francesco Trapani e guidata da Attila Kiss, nasce con un fatturato stimato a fine anno di oltre 150 milioni di euro con circa 700 dipendenti e avrà sede a Milano dove verrà inaugurato anche uno showroom per mettere a disposizione degli stilisti di tutto il mondo il vasto archivio del gruppo che racchiude oltre 50 anni di storia della moda.