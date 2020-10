ShortLab, pillole di economia

EXPO DI DUBAI: TALARICO FORNITORE UFFICIALE DI CRAVATTE AL PADIGLIONE ITALIA - Le cravatte Talarico volano a Dubai per rappresentare una delle eccellenze del made in Italy all'Esposizione Universale al via il primo ottobre del prossimo anno. Il celebre marchio è infatti stato scelto come fornitore ufficiale per la cravatta esclusiva del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai e sarà il regalo ufficiale per tutti i Capi di Stato che lo visiteranno. Le cravatte, in edizione limitata e in due diverse versioni, valorizzano il logo della partecipazione italiana alla prima Esposizione Universale nel mondo arabo con un ricamo in oro su sfondo blu. Realizzate in seta jacquard pregiata proveniente dalle seterie comasche, le cravatte sono un esempio dell'eccellenza della manifattura del nostro Paese che si riflette anche nel claim di Padiglione Italia ''La Bellezza Unisce le Persone''. Già in passato le cravatte Talarico hanno fatto mostra di sé in importanti eventi istituzionali internazionali tra i quali i summit per il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europeo nel 2014 e il G7 di Taormina nel 2017. Talarico è orgogliosa di rappresentare il made in Italy in un evento che sarà il primo di rilevanza globale dopo la pandemia e che coinciderà con una fase di rilancio dell'economia nazionale anche attraverso l'export.

NASCE FLORENCE, POLO PRODUTTIVO PER L'ABBIGLIAMENTO DI LUSSO - Il progetto prende vita attraverso l'acquisizione da parte del consorzio guidato da VAM Investments e Fondo Italiano d'Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC) delle aziende toscane Giuntini, Ciemmeci Fashion e Mely's Magliera, già eccellenze nella produzione di abbigliamento di lusso per i top brand della moda italiana e internazionale. La nuova società Florence, controllata al 65% dai fondi e al 35% dalle famiglie fondatrici delle tre aziende, presieduta da Francesco Trapani e guidata da Attila Kiss, nasce con un fatturato stimato a fine anno di oltre 150 milioni di euro con circa 700 dipendenti e avrà sede a Milano dove verrà inaugurato anche uno showroom per mettere a disposizione degli stilisti di tutto il mondo il vasto archivio del gruppo che racchiude oltre 50 anni di storia della moda.

CREDEM CREA IL QUINTO POLO DEL PRIVATE BANKING IN ITALIA - Il progetto prevede una governance unica delle due realtà attive nel segmento, il private banking Credem e Banca Euromobiliare, che rimangono comunque distinte. A livello organizzativo sarà costituita una nuova Business Unit all'interno di Credem, in cui confluirà l'attuale canale di private banking del Credem. Attualmente le due strutture totalizzano 32 miliardi di euro di masse, posizionandosi così al quinto posto tra le realtà del private banking italiano. I principali obiettivi legati alla nascita del nuovo polo sono il rafforzamento del posizionamento distintivo di Credem e Banca Euromobiliare, accelerare la crescita nel settore del private banking e favorire il reclutamento dei migliori private banker e consulenti finanziari attivi sul mercato. In tale ottica, il nuovo polo investirà per dotare le reti private del gruppo di una piattaforma di advisory unica sul mercato, per rafforzare ulteriormente la digitalizzazione, per consolidare la formazione tecnica e relazionale dei private banker e consulenti finanziari.

MELEGATTI, 190 COLLABORATORI IN VISTA DEL NATALE - L'azienda veronese, recita una nota, ha inoltre messo in cantiere una serie di iniziative: il Melegatti Store rimarrà aperto tutti i giorni all'interno dello stabilimento alle porte di Verona mentre i canali social racconteranno le novità come il Pandoro alla Sambuca Molinari. Inoltre sono state pianificate una serie di azioni con tante insegne distributive all'interno dei punti vendita. "È un momento in cui bisogna essere uniti, fare rete, e lavorare assieme per la futura ripresa economica e occupazionale del Paese. Melegatti ha preparato questo Natale attraverso il lavoro di 40 dipendenti e oltre 150 stagionali valorizzando numerosi talenti giovanili. Siamo convinti che brand come Melegatti, mondo della distribuzione e consumatori debbano procedere compatti nel valorizzare il made in Italy, il territorio e le comunità", afferma l'amministratore delegato Giacomo Spezzapria.