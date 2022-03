Relatech e Rocket Sharing Company siglano una partnership strategica

In particolare, Relatech svilupperà la nuova Digital e-Commerce Platform con relativa Mobile App, denominata Rocket Sharing, con l’obiettivo di potenziare l’innovativo Marketplace mettendo in relazione, anche attraverso la tecnologia blockchain, tutti i partners e affiliati corporate di Rocket, i consumatori finali e le offerte esclusive riservate alla community.

La soluzione proposta da Relatech sarà basata sulla propria piattaforma digitale RePlatform che mette a disposizione componenti tecnologiche all’avanguardia, quali big data analytics, algoritmi di intelligenza artificiale e touchpoint interattivi per la creazione di una customer experience multicanale e innovativa. La soluzione sarà inoltre erogata e gestita su Cloud Relatech e protetta costantemente tramite le tecnologie e le competenze in ambito cybersecurity del Gruppo.

Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech, commenta: “Siamo molto soddisfatti di aver avviato questa collaborazione con Rocket: l’innovazione digitale è al centro delle strategie di crescita delle aziende e i primi processi da evolvere sono quelli che si rivolgono ai clienti, sempre più digitali ed esigenti, che rappresentano il vero valore per l’azienda. Grazie al know-how, alle competenze e alla tecnologia derivanti da importanti investimenti realizzati nel corso degli anni e all’esperienza maturata nello studio e sviluppo di soluzioni in blockchain anche attraverso le competenze del dipartimento di R&D, Relatech è oggi in grado di supportare Rocket in un mercato e-commerce in forte crescita. La soluzione offerta a Rocket permetterà anche attraverso Intelligenza Artificiale e sistemi di analisi dei Big Data di avere tutti gli strumenti necessari per garantire una customer satisfaction in grado di accrescere esponenzialmente la loyalty del cliente e generare le migliori referenze.”

Luigi Maisto, CEO e Founder di Rocket, spiega: “Abbiamo scelto Relatech come partner tecnologico per potenziare e sviluppare la nostra innovativa piattaforma di marketplace basata su un meccanismo di incentivazione cashback per i consumatori che permetterà ai retailer e alle PMI di poter accedere ad un sistema integrato con la blockchain. La blockchain permetterà di creare un marketplace totalmente decentralizzato e di sfruttare tutte le caratteristiche di una tecnologia che assicura livelli di sicurezza e privacy superiori a qualsiasi altra soluzione disponibile oggi con il web. Relatech è il miglior partner sul mercato perché capace di seguire lo sviluppo del nostro progetto a 360 gradi.”