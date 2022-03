Il rebranding di Angelini Industries: un nuovo marchio aperto e inclusivo sostituisce la storica A triangolare

Il nuovo brand, Angelini Industries, rappresenta un nuovo capitolo della storia che l’omonimo gruppo industriale scrive da oltre 100 anni.

Partendo dal farmaceutico, da quel piccolo laboratorio chimico fondato ad Ancona nel 1919, Angelini Industries si è sviluppato nel tempo in diversi settori di business: oltre ai farmaci, i prodotti di largo consumo – per la cura della persona e della casa, gli alimenti biologici per la nutrizione infantile - i vini, i profumi, le soluzioni di tecnologia industriale. Un percorso all’insegna dei valori e dello scopo che ispirano il modo di fare impresa del gruppo, prendersi cura delle persone e delle famiglie nella vita di tutti i giorni, guardando al futuro e alla costruzione di un mondo migliore: un mondo dove la crescita sia sostenibile per tutti e dove le nuove generazioni possano incontrare opportunità concrete per far sbocciare e maturare il proprio talento, mettendolo al servizio della comunità e della società. Un nuovo simbolo, un nuovo nome – Angelini Industries - e nuovi codici espressivi, che identificano un Gruppo industriale unico ma diversificato con un Dna inclusivo, dinamico e in divenire, che costruisce e cresce; che accoglie e protegge; che si riconosce nella propria unità di intenti e azioni.