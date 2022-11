Migliore Insegna 2023, assegnati i riconoscimenti per 24 categorie merceologiche

La ricerca offre una lettura trasversale dei diversi mercati, dall’esperienza di acquisto presso il negozio fisico, tramite l’e-commerce o presso le insegne 100% digitali. Lo studio ha coinvolto oltre 50 parametri di interesse raccolti in cinque macrocategorie per monitorare nel tempo le evoluzioni delle valutazioni dei consumatori: Offerta, Punto vendita, Servizio, Personale e Sostenibilità. Sono stati assegnati riconoscimenti per le 24 categorie merceologiche e 6 riconoscimenti speciali: Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2023, Migliore Human Touch 2023, Migliore Engagement & Comunicazione 2023, Migliore Sostenibilità 2023, Migliore Omnichannel Retail 2023, Migliore Online Pure Player. Oltre a questi, è stato assegnato il titolo di Best Retail Manager a 8 manager (4 donne e 4 uomini) per le categorie Beni Durevoli, Alimentari, Fashion e Cura della persona.



Bottega Verde, azienda italiana specializzata in prodotti cosmetici e di bellezza naturali, è stata dichiarata Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2023, l’insegna più amata dai consumatori. Tra i tanti riconoscimenti quelli di Nespresso per Coffee Store, Esselunga per Ipermercati e Superstore, Aldi per Discount, Calzedonia per Intimo, La Feltrinelli per Librerie e MediaWorld per Elettrodomestici ed Elettronica.

Dall’indagine realizzata da Ipsos emerge come il legame tra clienti e insegne sembri ancora piuttosto solido anche se in futuro il perdurare di aumenti di prezzi potrà probabilmente modificare questa evidenza e rendere più difficile mantenere i clienti fedeli. Anche a livello di engagement tutte le attività svolte (promozioni personalizzate, programma fedeltà, operazioni di riconoscimento del cliente dentro o fuori il punto vendita) hanno funzionato in termini di retention, seppur in un contesto critico dal punto di vista economico. Mentre per quanto concerne temi come responsabilità sociale e attenzione all’ambiente, considerati sempre più importanti dai consumatori, vengono percepiti in leggero miglioramento rispetto all’anno scorso e due anni fa, ma ancora lontani dalla sufficienza e su livelli ancora troppo bassi.



"Migliore Insegna è un esempio unico per ricchezza dei contenuti, ampiezza delle categorie, numerosità delle insegne indagate e solidità del campione raccolto - dichiara Ipsos -. Una fonte di informazioni cruciale per comprendere la relazione tra consumatore e insegna in un’ottica omnicanale e per cogliere i cambiamenti nella percezione e nello sguardo dei consumatori in un periodo di forte incertezza e preoccupazione degli italiani”. “Con Migliore Insegna ci sentiamo chiamati in causa in modo quasi istituzionale - spiega Armando Garosci direttore di Largo Consumo -. Si tratta di un unicum nel suo genere anche a livello internazionale, un’indagine indipendente, differente da altre iniziative, che affidiamo al nostro partner Ipsos e che ha lo scopo di misurare la connessione emotiva tra i consumatori e le insegne e quello di far conoscere meglio se stesse attraverso gli occhi degli stessi clienti. Le insegne infatti non si possono candidare e non possono influenzare il voto, per questo non si tratta di un sondaggio di opinione rivolto ai propri consumatori, ma un’indagine rappresentativa della popolazione italiana”.

Questi i premi Migliori Insegne 2023:

Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2023: Bottega Verde

Migliore Insegna 2023 categoria Erboristerie: Bottega Verde

Migliore Insegna 2023 categoria Librerie: La Feltrinelli

Migliore Insegna 2023 categoria Drugstore: Acqua & Sapone

Migliore Insegna 2023 categoria Ottica: Grand Vision

Migliore Insegna 2023 categoria Ipermercati e Superstore: Esselunga

Migliore Insegna 2023 categoria Coffee Store: Nespresso

Migliore Insegna 2023 categoria Prodotti per Animali: Arcaplanet

Migliore Insegna 2023 categoria Mobili e Arredo: IKEA

Migliore Insegna 2023 categoria Abbigliamento sportivo e Tempo Libero: Decathlon

Migliore Insegna 2023 categoria Abbigliamento bambino: Original Marines

Migliore Insegna 2023 categoria Intimo: Calzedonia

Migliore Insegna 2023 categoria Calzature: Bata

Migliore Insegna 2023 categoria Ristorazione Servita: Roadhouse Restaurant

Migliore Insegna 2023 categoria Articoli Casa: Bialetti Store

Migliore Insegna 2023 categoria Bricolage: Leroy Merlin

Migliore Insegna 2023 categoria Beauty e Profumerie: Kiko

Migliore Insegna 2023 categoria Elettrodomestici ed Elettronica: Media World

Migliore Insegna 2023 categoria Ristorazione Veloce: McDonald’s

Migliore Insegna 2023 categoria Discount: Aldi

Migliore Insegna 2023 categoria Supermercato di prossimità: Incoop

Migliore Insegna 2023 categoria Farmacie Organizzate: Lloyds Farmacia

Migliore Insegna 2023 categoria Abbigliamento famiglia: Kiabi

Migliore Insegna 2023 categoria Supermercati: Coop

Migliore Insegna 2023 categoria Ristorazione Travel: Mychef



I riconoscimenti speciali:

Migliore Human Touch 2023: Marionnaud

Migliore Engagement & Comunicazione 2023: Bottega Verde

Migliore Sostenibilità 2023: L’Erbolario

Migliore Omnichannel Retail 2023: Nespresso

Migliore Online Pure Player: Amazon